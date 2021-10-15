В Улан-Удэ предпринимателей штрафуют за антиковидные нарушения

Двум предприятиям назначили штрафы на 125 тысяч рублей

В Улан-Удэ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований двум предприятиям назначены штрафы, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.Основанием для возбуждения административного дела в отношении ООО «Радуга» послужил факт выявления в кафе «Мир» нарушений санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции. Здесь не соблюдался дезинфекционный режим, не обеспечены условия для обработки рук посетителей, не вёлся учёт работы рециркуляторов воздуха, не организован централизованный сбор использованных защитных масок.Железнодорожным районным судом назначено наказание в виде административного штрафа 100 тысяч рублей.В магазине одежды «М.М», который находится ТРЦ «Пионер», также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19. Индивидуальному предпринимателю Октябрьским районным судом назначено наказание в виде административного штрафа 25 тысяч рублей.