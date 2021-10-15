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Военные Бурятии сдают контрольную проверку

Военные Бурятии сдают контрольную проверку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В мероприятиях примут участие более тысячи военнослужащих

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения. Сдача зачётов по основным предметам обучения проводится на полигоне «Бурдуны».

В ходе практических действий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, в частности танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2. Военнослужащим предстоит выполнить более 10 упражнений по стрельбе в ночное время с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. С этой целью на войсковом стрельбище установят более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 метров.

Водители сдадут зачёты по вождению штатной техники в условиях преодоления участков с препятствиями, в том числе и в условиях преодоления зараженной местности в средствах индивидуальной защиты. Также военнослужащие сдадут нормативы по технической, тактической и специальной подготовкам.

В мероприятиях задействовано более одной тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие Бурятия ВВО армия

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