В мероприятиях примут участие более тысячи военнослужащих
Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения. Сдача зачётов по основным предметам обучения проводится на полигоне «Бурдуны».
В ходе практических действий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, в частности танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2. Военнослужащим предстоит выполнить более 10 упражнений по стрельбе в ночное время с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. С этой целью на войсковом стрельбище установят более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 метров.
Водители сдадут зачёты по вождению штатной техники в условиях преодоления участков с препятствиями, в том числе и в условиях преодоления зараженной местности в средствах индивидуальной защиты. Также военнослужащие сдадут нормативы по технической, тактической и специальной подготовкам.
В мероприятиях задействовано более одной тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные Бурятии сдают контрольную проверку
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