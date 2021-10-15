В планах у активистов ТОСа сделать здесь парк
Активисты ТОС «Доверие» в посёлке Заиграево в Бурятии установили новую фигуру: теперь на горе красуется Великан-людоед. Любой турист может сделать забавную фотографию с необычной скульптурой. Об этом сообщает издание Заиграевского района «Вперёд».
- Копия этой скульптуры, она должна быть намного длиннее, но так как у нас материала не хватило, материал очень подорожал в этом году, мы её сделали чуть-чуть поменьше. Эта скульптура очень оригинальная, уникальная, такой скульптуры по всей России нет. Получается, только у нас в Заиграевском районе. Будем дальше планировать, делать, облагораживать, из этой горы делать парк, - рассказала Яна Петровская, руководитель ТОС «Доверие».
Рост великана составляет шесть метров, каждый герой сказки – это месяцы кропотливой работы, однако останавливаться на достигнутом мастер Валерий Ротенков не собирается.
- Мне всякое творчество доставляет удовольствие. И развиваюсь в этом тоже, и какой-то опыт приобретаю. Физически очень устаю, морально, наверное, отдыхаю. Если люди помогать будут, какое-то участие от людей – может быть, материалом, может быть, физически, может быть, финансово, хотелось бы, конечно, чтобы продолжение было. И люди хоть начали ходить куда-то в Заиграево, то есть интерес появился где-то быть, просто отдохнуть, - отмечает Валерий Ротенков, мастер по изготовлению деревянных скульптур.
Ранее активисты создали здесь фигуру высотой более четырёх метров. Жители назвали фигуру «Хранитель горы». Идея была взята у художника из Дании Томаса Дамбо. Он возводит огромные фигуры добряков на открытом воздухе.
Позже рядом с «Хранителем горы» появился музыкальный струнный инструмент, сделанный из дерева.
Летом 2021 года здесь появились лавочка на лаптях и туалет на куриных ножках.
В Бурятии установили на горе фигуру великана
Общество, Фото:
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