В Бурятии появился туалет на куриных ножках

Новые сказочные арт-объекты находятся на горе
Активисты ТОС «Доверие» в посёлке Заиграево в Бурятии создали новые сказочные объекты. Это лавочка на лаптях и туалет на куриных ножках. Мастер - Валерий Ротенков. Об этом сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».
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