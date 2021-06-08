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В Бурятии появился туалет на куриных ножках

В Бурятии появился туалет на куриных ножках
Общество,  Фото:"Заиграево-инфо"
Новые сказочные арт-объекты находятся на горе

Активисты ТОС «Доверие» в посёлке Заиграево в Бурятии создали новые сказочные объекты. Это лавочка на лаптях и туалет на куриных ножках. Мастер - Валерий Ротенков. Об этом сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7».


 

Необычные лавочка и туалет находятся там же на горе, что и другие арт-объекты.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее активисты создали здесь фигуру высотой более четырёх метров. Жители назвали фигуру «Хранитель горы». Идея была взята у художника из Дании Томаса Дамбо. Он возводит огромные фигуры добряков на открытом воздухе. 

Позже рядом с «Хранителем горы» появился музыкальный струнный инструмент, сделанный из дерева
арт-объект
 
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