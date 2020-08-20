Идею датского художника воплотили в Заиграевском районе
Активисты ТОС «Доверие» в посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии создали фигура высотой более четырёх метров. Жители называют фигуру «Хранитель горы». Об этом сообщили в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Фигуру заиграевцы возводили за счёт собственных средств и призовых денег с различных конкурсов.
Идея взята у художника из Дании Томаса Дамбо. Он возводит огромные фигуры добряков на открытом воздухе. Серию из шести деревянных фигур он назвал «Шесть забытых великанов». Она задумана как увлекательная «умная охота» за скрытыми сокровищами, которые скрывают в себе фантастические лесные существа. У каждой фигуры есть своё имя: «Дружелюбный Тедди», «Трине на вершине холма», «Оскар под мостом» и другие. Каждый гигант произведён вручную из мелиорированной древесины. Материалом послужили собранные по всей округе деревянные настилы, разобранные мельницы и сараи, изгороди и другие устаревшие объекты хозяйственного назначения.
В Бурятии появился гигантский «Хранитель горы»
Общество, Фото:
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