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В Бурятии на горе у Хранителя появился музыкальный инструмент

Общество, 
Умельцы смастерили большую фигуру из дерева

На горе в посёлке Заиграево активисты ТОС «Доверие» возвели новый арт-объект – музыкальный струнный инструмент. Работа выполнена из дерева.

- Приходите посмотреть на нашу красоту, - цитирует руководителя ТОСа Яну Петровскую местная газета «Вперёд».


Объект установлен недалеко от гигантского «Хранителя горы», который здесь установили также ТОСовцы прошлым летом. Его размер превышал четыре метра. Сельчане шутят, что теперь Хранителю не придётся скучать.
арт-объект горы
 
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