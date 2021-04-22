В Бурятии на горе у Хранителя появился музыкальный инструмент

Умельцы смастерили большую фигуру из дерева
На горе в посёлке Заиграево активисты ТОС «Доверие» возвели новый арт-объект – музыкальный струнный инструмент. Работа выполнена из дерева.
- Приходите посмотреть на нашу красоту, - цитирует руководителя ТОСа Яну Петровскую местная газета «Вперёд».
Объект установлен недалеко от гигантского «Хранителя горы», который здесь установили также ТОСовцы прошлым летом
. Его размер превышал четыре метра. Сельчане шутят, что теперь Хранителю не придётся скучать.
Умельцы смастерили большую фигуру из дерева
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