В Бурятии на детскую площадку забежала косуля

Животное успели снять на телефон
Косуля забежала на детскую площадку в селе Халзаново Прибайкальского района. Об этом сообщается в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
- Местные жители успели снять всё на телефон. К счастью, животное нашло выход, - говорится здесь.
Косуля убежала обратно в лес.
Землю под частную застройку предоставил ранее муниципалитет
В цветочном магазине они расплатились фальшивой банкнотой номиналом 5000 рублей
Машину остановили спустя пять километров
Зверей усиленно кормят и утепляют помещения
Деньги предусмотрены на новые расходные обязательства в сфере минздрава
Животное успели снять на телефон
На отсутствие тротуара обратила внимание Наталья Ганькина
В стационарах Бурятии получают лечение свыше 700 пациентов
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Строительство длилось три года
Дом сгорел три года назад
В дело вмешалась прокуратура
Награждение пройдёт в Москве
Соревнования состоятся в лесопарковой зоне Читы
Первый этап состоится в областном центре на этих выходных