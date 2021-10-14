Дочь и внучка Михаила Жагбаева сыграли на передаче на национальных инструментах
15 октября в эфир выйдет выпуск программы «Поле чудес» (16+), в котором приняла участие семья из Бурятии.
Участник телепередачи – 73-летний Михаил Дамдинсурунович Жагбаев. Он является многолетним поклонником программы «Поле чудес», и дочь Виктория сделала сюрприз отцу, отправив заявку на шоу в начале года. В сентябре позвонили с передачи, и участники вылетели в Москву.
В качестве музыкального подарка для программы выступили его дочь и внучка, исполнительницы на национальных инструментах: заведующая отделением бурятских народных инструментов детской школы искусств № 7, преподаватель Колледжа искусств, лауреат международных конкурсов Виктория Ринчинова, выпускница детской школы искусств № 7, детской школы искусств имени Ямпилова, лауреат государственной премии Бурятии Нарантуя Ринчинова.
Михаил Дамдинсурунович является отцом заслуженного артиста Бурятии, оперного певца Эдуарда Жагбаева.
Михаил Жагбаев проработал машинистом электропоездов на протяжении 35 лет, сейчас на пенсии.
Житель Бурятии принял участие в программе «Поле чудес»
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