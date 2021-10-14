 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе

Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе
Общество,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл сегодня ночью 

Сегодня в Telegram-канале «БурКОПсоюз» появилось сообщение о том, что ночью в одном из домов по улице Ключевской в Улан-Удэ люди проснулись от звуков выстрелов. Стрелял с балкона своей квартиры пьяный горожанин. Также отмечалось, что была вызвана полиция.

В МВД по Бурятии информацию подтвердили.

- Ночью 14 октября в полицию поступило сообщение о хлопках по ул. Ключевская Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направлен наряд ППС. Мужчина задержан, - прокомментировали в пресс-службе министерства.

Установлено, что пьяный 30-летний житель Октябрьского района Улан-Удэ произвёл с балкона своей квартиры 4 выстрела в воздух. Пострадавших нет.

- Мероприятие по задержанию проводилось совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Полицейскими оружие изъято, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении гражданина к административной ответственности, - заключили в МВД по Бурятии. 



стрельба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе
Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе
Общество, 14.10.2021
Инцидент произошёл сегодня ночью
Иркутянин поблагодарил полицейского за разрешение конфликта
Иркутянин поблагодарил полицейского за разрешение конфликта
Общество, 14.10.2021
Мужчина написал письмо в адрес руководства 
В Бурятии усилят контроль за ношением масок в автобусах и трамваях
В Бурятии усилят контроль за ношением масок в автобусах и трамваях
Общество, 14.10.2021
За всё время работы мобильных групп проверено свыше 6,5 тысяч транспортных средств
В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли
В Иркутской области уничтожили более 800 очагов конопли
Общество, 14.10.2021
В регионе проходила операция «Мак-2021»
Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии
Барабанная установка появилась в улан-удэнской колонии
Общество, 14.10.2021
Теперь музыкальная группа сможет давать концерты 
Осуждённые Улан-Удэ будут изготавливать ритуальные оградки
Осуждённые Улан-Удэ будут изготавливать ритуальные оградки
Общество, 14.10.2021
Также осуждённые будут изготавливать изделия из массива древесины
Расстроенный ангарчанин разбил дверь магазина
Расстроенный ангарчанин разбил дверь магазина
Общество, 14.10.2021
Мужчине продали спиртное после 23:00
В Улан-Удэ на новогодний городок выделили почти 7 млн
В Улан-Удэ на новогодний городок выделили почти 7 млн
Общество, 14.10.2021
Строительство планируют завершить до 20 декабря
В Улан-Удэ закопали яму с ощенившейся собакой
В Улан-Удэ закопали яму с ощенившейся собакой
Общество, 14.10.2021
Нора глубокая, достать щенков сможет только спасатель
Жительница Бурятии через суд вернула деньги за проданное мясо
Жительница Бурятии через суд вернула деньги за проданное мясо
Общество, 14.10.2021
Покупательница не собиралась возвращать ни деньги, ни товар 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^