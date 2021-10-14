Улан-удэнец устроил стрельбу на балконе













Сегодня в Telegram-канале «БурКОПсоюз» появилось сообщение о том, что ночью в одном из домов по улице Ключевской в Улан-Удэ люди проснулись от звуков выстрелов. Стрелял с балкона своей квартиры пьяный горожанин. Также отмечалось, что была вызвана полиция.В МВД по Бурятии информацию подтвердили.- Ночью 14 октября в полицию поступило сообщение о хлопках по ул. Ключевская Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно направлен наряд ППС. Мужчина задержан, - прокомментировали в пресс-службе министерства.Установлено, что пьяный 30-летний житель Октябрьского района Улан-Удэ произвёл с балкона своей квартиры 4 выстрела в воздух. Пострадавших нет.- Мероприятие по задержанию проводилось совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Полицейскими оружие изъято, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении гражданина к административной ответственности, - заключили в МВД по Бурятии.