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В Бурятии усилят контроль за ношением масок в автобусах и трамваях

В Бурятии усилят контроль за ношением масок в автобусах и трамваях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За всё время работы мобильных групп проверено свыше 6,5 тысяч транспортных средств

На общественном транспорте Улан-Удэ продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. 14 октября на заседании республиканского оперштаба по профилактике коронавируса зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил усилить работу мобильных групп по проверке общественного транспорта.

За весь период работы мобильных групп проверено 6542 транспортных средства и 39932 пассажира. За минувшие сутки составлено 5 протоколов об административном правонарушении на горожан, не соблюдающих масочный режим в автобусах и трамваях.

- Рейды проводятся и на межмуниципальном транспорте. Проверками охвачено 1302 автобуса и 14801 пассажир, - отметили в правительстве Бурятии.

За хождение без медицинских масок штраф для физических лиц составит 1.5 тыс. рублей, для должностных – от 2,5 до 7 тыс. Юридическим лицам, не обеспечившим соблюдение масочного режима, также грозят штрафы от 12,5 до 25 тысяч. За повторное нарушение они могут быть ещё выше.
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