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Антон Виноградов покидает пост министра промышленности Бурятии

Антон Виноградов покидает пост министра промышленности Бурятии
Общество,  Фото:страница Антона Виноградова в Facebook
Он переходит в крупную бизнес-структуру

Министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов покидает пост 15 октября в связи с переходом в крупную бизнес-структуру, основное направление которой реализация проектов в сфере информационных технологий в России и по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

Антон Виноградов продолжит работу в Бурятии в качестве советника главы республики по реализации промышленных и инвестиционных проектов на общественных началах.

- Выражаю огромную благодарность главе Бурятии, правительству, коллективу министерства промышленности, торговли и инвестиций республики, подведомственных учреждений за совместную, плодотворную работу. Считаю, что мы многое сделали за это время. В достаточно сложный период для бизнеса и всех нас мы смогли достигнуть хороших результатов. В непростых условиях, связанных с ограничениями, были приняты достаточно эффективные меры поддержки бизнеса. В республике реализуется ряд крупных промышленных, инвестиционных проектов, идёт стабильный рост количества МСП, - отметил Антон Виноградов.

Работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра Республики Бурятия по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года.

С 24 июня 2019 по февраль 2021 года Антон Виноградов являлся заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ. В феврале 2021 года был назначен зампредом правительства-министром промышленности, торговли и инвестиций республики. 
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