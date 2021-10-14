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В Улан-Удэ закопали яму с ощенившейся собакой

В Улан-Удэ закопали яму с ощенившейся собакой
Общество,  Фото:pixabay.com
Нора глубокая, достать щенков сможет только спасатель

В Улан-Удэ зарыли нору с щенками и собакой – завалили всем, чтобы животные не выжили. Об ещё одном чудовищном случае рассказали зооволонтёры из фонда «Собака счастья» в социальной сети.

- А вы знаете, куда чаще всего горе-хозяева увозят животных на верную смерть? Правильно, в лес. Туда, где им никто не сможет помочь. Именно так в конце августа некто вывез в лес домашнюю беременную собаку. Она сидела у дороги и ждала, когда хозяин вернётся. Выла по ночам, просила помощи. А местные жители лишь раздражались от её воя. Так прошло целых полтора месяца, - пишут добровольцы.

Пять дней назад собака ощенилась в глубокой яме.

- А дальше случилось нечто ужасное, от чего вера в этот мир и в людей исчезает намертво. Местные жители зарыли нору с щенками и собакой внутри. Завалили всем, лишь бы те не выжили. Сколько мы уже занимаемся нашим делом, а к человеческой жестокости так и не привыкли. Что должно быть в головах у людей, чтобы они так хотели смерти несчастным животным? – продолжают они.

Сейчас нужно срочно спасать щенков, их мать смогла выбраться из ямы.

- Нам с вами нужно срочно спасать это бедное семейство. Собака выбралась из ямы. Теперь главное - найти для неё передержку! Куратор уже есть, он готов заниматься этой собакой, главное, найти ей временное место! Вы знаете, что у нас сейчас нет ни одного свободного места на передержках, её совершенно некуда везти! Мы вывезем собаку, но только если найдем для неё передержку. Иначе она так и останется в лесу! Мы не знаем, живы ли щенки. Нора глубокая, достать их сможет только спасатель. Поэтому просим вашей помощи, без вас тут никак. Кроме передержки, нужно собрать деньги на спасателя! Только тогда мы сможем помочь этим щенятам, - объясняют волонтёры.

Реквизиты счёта, куда можно перечислить деньги для помощи, указаны в аккаунте @sobakaluck в Instagram.

собаки

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