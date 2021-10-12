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Болельщики собирают деньги на подарок бурятскому борцу

Болельщики собирают деньги на подарок бурятскому борцу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сбор денег запустила группа единомышленников из Иркутской области

Болельщики из Иркутской области собирают средства на подарок борцу Евгению Жербаеву. Об этом стало известно из аккаунта «Борцы Иркутска» в Instagram.

- В начале октября произошло важное событие для вольной борьбы Иркутской области и Республики Бурятия. Уроженец Нукутского района Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Осло (Норвегия). Это первая медаль взрослого чемпионата мира для иркутских борцов. Напомним, в августе другой иркутянин Фёдор Балтуев также выиграл бронзу первенства мира по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. Тогда мы успешно провели сбор народного вознаграждения для Фёдора, было собрано 1 300 000 рублей, - говорится здесь.

Евгений - мастер спорта международного класса, серебряный призёр чемпионата России-2021.

«Уже несколько лет входит в состав сборной России по вольной борьбе, прославляет Иркутскую область на всероссийских и международных турнирах. Чтобы попасть на чемпионат мира в этом году, наш борец прошёл серьезный внутренний отбор. И достойно представил Иркутскую область и Республику Бурятия на мировом уровне. Такие достижения должны быть достойно вознаграждены», - считают болельщики.

И поэтому группа единомышленников решила наградить бронзового призёра чемпионата мира.

- Также все желающие могут внести вклад в награду для нашего чемпиона. Отчёт о поступлениях будет вестись ежедневно в нашем аккаунте, - заключается в группе.

Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 70 кг. В борьбе за бронзу он оказался сильнее спортсмена из Армении. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.

Медаль Евгений посвятил памяти своего дедушки, который ушёл из жизни в 2017 году и который всегда верил в большие победы внука.

вольная борьба болельщики

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