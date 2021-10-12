Соревнования проводились в Забайкальском крае
В Забайкальском крае на территории ленд-арт парка «Тужи» в селе Укурик проведён первый шахматный турнир «Кубок Тужи- 2021» среди школьников 2006 года рождения и младше. Участие приняли 23 юных шахматиста из трёх регионов: Иркутска, Бурятии и Забайкальского края.
Как рассказали в краевой федерации по шахматам, конкуренция была высокая, все игроки были настроены только на победу. В упорной борьбе среди девочек победительницей стала Настя Ш. из Читы. Второе место заняла Сойжина К. с Бурятии. На третьем ещё одна шахматистка из Читы – Аня Щ. Среди мальчиков пьедестал заняли шахматисты из Бурятии, победил Батор Ж., вторым стал Тамерлан Ч., третьим – Роман Г. Все призёры получили картины Даши Намдакова, денежные призы, медали. Победители получили кубки.
- Шахматный праздник продолжился интересной экскурсией по парку, знакомством с творчеством Даши Намдакова, пробовали стрелять из национального бурятского лука, катались на лошадях. Все участники турнира получили незабываемые впечатления от мероприятия, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Шахматисты Бурятии завоевали 4 медали «Кубка Тужи»
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