Шахматисты Бурятии завоевали 4 медали «Кубка Тужи»

Соревнования проводились в Забайкальском крае



В Забайкальском крае на территории ленд-арт парка «Тужи» в селе Укурик проведён первый шахматный турнир «Кубок Тужи- 2021» среди школьников 2006 года рождения и младше. Участие приняли 23 юных шахматиста из трёх регионов: Иркутска, Бурятии и Забайкальского края.



Как рассказали в краевой федерации по шахматам, конкуренция была высокая, все игроки были настроены только на победу. В упорной борьбе среди девочек победительницей стала Настя Ш. из Читы. Второе место заняла Сойжина К. с Бурятии. На третьем ещё одна шахматистка из Читы – Аня Щ. Среди мальчиков пьедестал заняли шахматисты из Бурятии, победил Батор Ж., вторым стал Тамерлан Ч., третьим – Роман Г. Все призёры получили картины Даши Намдакова, денежные призы, медали. Победители получили кубки.



- Шахматный праздник продолжился интересной экскурсией по парку, знакомством с творчеством Даши Намдакова, пробовали стрелять из национального бурятского лука, катались на лошадях. Все участники турнира получили незабываемые впечатления от мероприятия, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

