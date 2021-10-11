Специалист объяснила жителям Бурятии, почему дети переносят коронавирус легче
Заместитель главного врача республиканской клинической инфекционной больницы Елена Сильченко ответила на вопрос, почему дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые. По словам Сильченко, это происходит из-за физиологических особенностей.
- Иммунная система у детей немножко по-другому работает. У них оба звена иммунной систему сбалансированы, и они не склонны развивать тот цитокиновый штор (потенциально летальная реакция иммунной системы – ред.), как, например, у взрослых. Кроме того, у них в составе лёгочной ткани нет столько соединительной ткани, это такая каркасная ткань, жёсткая, как у взрослых. У них всё такое мягкое, поэтому они и не развивают обширных поражений, фиброзов и так далее, - пояснила Елена Сильченко.
Всё же ребёнок с тяжёлой формой коронавируса в республике был. Девочку даже пришлось подключать к ИВЛ.
- В детской республиканской больнице лежала девочка, но, хочу отметить, она была с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Наши коллеги успешно всё преодолели, - добавила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
В Бурятии к ИВЛ подключали только одного ребёнка
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