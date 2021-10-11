В Бурятии «потеряли» оленёнка, которому придумали имя дети

Изюбрёнок Нинан в сентябре не попадал в объективы фотоловушек, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Но сотрудники надеются его ещё увидеть.- В лесах Подлеморья осень всегда затяжная. На температурный режим влияет огромный потенциал медленно остывающих вод Байкала. Но время берёт своё, и дикие животные готовятся к зиме – каждый вид по-своему. Многие копытные, к примеру, на период глубокоснежья мигрируют в малоснежные угодья. И нередко в долинах рек, где летом встречались лоси и олени, зимой с трудом обнаружишь их следы, - рассказал старший научный сотрудник Геннадий Янкус.Однако иногда причиной их перемещения в другие места обитания, чаще временное, становится жёсткое преследование волками, росомахами и, реже, малочисленной в Бурятии рысью.- Летом с помощью фотоловушки мы наблюдали, как подрастает маленький оленёнок Нинан. Но, к сожалению, в течение сентября на поляне Нинан не был сфотографирован фотоловушкой, но в объектив попал матёрый волк. Мы, конечно, беспокоимся за малыша оленёнка, но не теряем надежды, что он ещё много раз сфотографируется на родной лесной поляне, - отметил Геннадий Янкус.