Жителям Бурятии предложили назвать детёныша изюбря

Оленёнка и его маму сфотографировали в «Заповедном Подлеморье»



Жителям Бурятии предлагают придумать имя оленёнку. Малыша и его маму удалось запечатлеть в «Заповедном Подлеморье».



- Два года тому назад мы повествовали о молодой красавице Подлеморских лесов, отличающейся статностью и прочими качествами особы из семьи изюбрей. А недавно кратко рассказывалось о появлении её перед объективом со своим малышом. Через месяц удалось ещё раз сфотографировать счастливую семью. Изюбрёнок заметно подрос, но затруднительно дать ему имя, поскольку неизвестно, мальчик он или девочка. А мы надеемся продолжать рассказ о счастливой мамаше и её малыше, - сообщается в аккаунте «Заповедного Подлеморья».



Пользователям предложили придумать имя детёнышу изюбря с учётом неизвестности его пола. Среди предложенных уже вариантов – Аякс, Бэмби, Иза и Алекс.





