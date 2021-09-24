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В Бурятии школьники дали интересное имя изюбрёнку

В Бурятии школьники дали интересное имя изюбрёнку
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Выбрать имя было трудной задачей для сотрудников «Заповедного Подлеморья»

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» предложили придумать имя изюбрёнку, которого запечатлели вместе с мамой с помощью фотоловушки. На днях в аккаунте «Заповедного Подлеморья» опубликовали выбранное имя.

- Мы благодарим читателей за участие в, своего рода, конкурсе на поименование малыша. Не просто было среди хороших предложений выбрать лучшее и наиболее подходящее. Но нам представилось невозможным не согласиться со школьниками Холодненской эвенкийской школы нашего Северо-Байкальского района дать изюбрёнку имя Нинан (телёнок изюбря), поскольку родился он на земле эвенков (тунгусов), - сообщил старший научный сотрудник Геннадий Янкус.

Третью фотографию Нинана удалось сделать 28 августа. Малыш подрос, что скоро ростом будет с маму. Кроме материнского молока питается он травой, веточками берёзы, осины, хвощами и другими растениями. Изюбри всех возрастов любят грибы и ягоды.


изюбри дикие животные

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