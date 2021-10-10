Баргуджин Токум 2021: фототур по Баргузинской долине



Международный пленэр «Баргуджин Токум» собрал на Байкале художников из Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Республики Бурятия. Гостем арт-проекта во второй раз стал известный нео-импрессионист Бато Дугаржапов.



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Международный пленэр «Баргуджин Токум» собрал на Байкале художников из Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Республики Бурятия. Гостем арт-проекта во второй раз стал известный нео-импрессионист Бато Дугаржапов.

В сентябре 2021 года в рамках V Международного пленэра «Баргуджин Токум» были проведены фототуры в Забайкальском национальном парке и Баргузинской долине. Представляем обзорный репортаж фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко из осенней Баргузинской долины.Фотографы из Улан-Удэ и Баргузина посетили сёла Улюн, Ярикто, Борогол, Ина, Суво, Макаринино, места проведения шаманских обрядов у горы Шастын Ундэр, открытую в прошлом году ступу Семи чудес на берегу Баргузина у села Хилгана, Ининский сад камней, Бухэ-Шулун (Бык-камень), дух которого считается хозяином всей долины, и знаменитый Сувинский саксонский замок у подножия Икатского хребта.— Сколько раз бывал в этих местах, Ининский сад камней всегда проезжали мимо. Успевал сделать лишь несколько кадров из окна автомобиля. В этот раз мы наконец-то свернули в нужную сторону. Оказывается, основная часть сада находится не у дороги, а чуть дальше, в лесу за деревней Ина. Огромные валуны лежат прямо на улицах и наверняка даже во дворах. Зрелище, конечно, удивительное. Хочется задержаться здесь подольше, побродить не спеша среди камней, поискать интересные ракурсы. Но мы едем дальше, нужно успеть до темноты в Сувинскую Саксонию. Собирались переночевать в палатке, но в планы вмешался сильный ветер. «Третий день дует. Всё, осень!» — разъяснили местные жители. К счастью, удалось остановиться на ночлег в домике у семьи Кокориных. А гостеприимная хозяйка Нина неожиданно стала фотомоделью, — рассказывает Сергей Тарасенко.