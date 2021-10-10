 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 октября

09 октября

08 октября

Популярное

Баргуджин Токум 2021: фототур по Баргузинской долине

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Фотографы из Улан-Удэ и Баргузина посетили сёла Улюн, Ярикто, Борогол, Ина, Суво и Макаринино

В сентябре 2021 года в рамках V Международного пленэра «Баргуджин Токум» были проведены фототуры в Забайкальском национальном парке и Баргузинской долине. Представляем обзорный репортаж фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко из осенней Баргузинской долины.

Фотографы из Улан-Удэ и Баргузина посетили сёла Улюн, Ярикто, Борогол, Ина, Суво, Макаринино, места проведения шаманских обрядов у горы Шастын Ундэр, открытую в прошлом году ступу Семи чудес на берегу Баргузина у села Хилгана, Ининский сад камней, Бухэ-Шулун (Бык-камень), дух которого считается хозяином всей долины, и знаменитый Сувинский саксонский замок у подножия Икатского хребта.

— Сколько раз бывал в этих местах, Ининский сад камней всегда проезжали мимо. Успевал сделать лишь несколько кадров из окна автомобиля. В этот раз мы наконец-то свернули в нужную сторону. Оказывается, основная часть сада находится не у дороги, а чуть дальше, в лесу за деревней Ина. Огромные валуны лежат прямо на улицах и наверняка даже во дворах. Зрелище, конечно, удивительное. Хочется задержаться здесь подольше, побродить не спеша среди камней, поискать интересные ракурсы. Но мы едем дальше, нужно успеть до темноты в Сувинскую Саксонию. Собирались переночевать в палатке, но в планы вмешался сильный ветер. «Третий день дует. Всё, осень!» — разъяснили местные жители. К счастью, удалось остановиться на ночлег в домике у семьи Кокориных. А гостеприимная хозяйка Нина неожиданно стала фотомоделью, — рассказывает Сергей Тарасенко.

Международный пленэр «Баргуджин Токум» собрал на Байкале художников из Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Республики Бурятия. Гостем арт-проекта во второй раз стал известный нео-импрессионист Бато Дугаржапов.

Смотрите также:

Фототур на Святой Нос

Художники на пленэре в Усть-Баргузине

Турнир лучников на пленэре в Усть-Баргузине



фотографы поездка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Баргуджин Токум 2021: фототур по Баргузинской долине
Баргуджин Токум 2021: фототур по Баргузинской долине
Общество, 10.10.2021
Фотографы из Улан-Удэ и Баргузина посетили сёла Улюн, Ярикто, Борогол, Ина, Суво и Макаринино
В Бурятии виновник смертельного ДТП получил 3 года колонии
В Бурятии виновник смертельного ДТП получил 3 года колонии
Общество, 10.10.2021
Мужчина утверждал, что за рулём находился не он, а погибший, но эксперты опровергли эту версию
Ещё 116 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 116 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 10.10.2021
Коронавирус унёс жизни четырёх больных
Жителя Бурятии обязали возвратить грант в 1,5 млн
Жителя Бурятии обязали возвратить грант в 1,5 млн
Общество, 10.10.2021
Средства были выданы мужчине на создание и развитие КФХ
Забайкалка убила знакомую после ссоры
Забайкалка убила знакомую после ссоры
Общество, 10.10.2021
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы
На севере Бурятии ожидаются осадки
На севере Бурятии ожидаются осадки
Общество, 10.10.2021
Местами воздух прогреется до +15
В Улан-Удэ совершили огненное подношение
В Улан-Удэ совершили огненное подношение
Общество, 09.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где состоялся огненный ритуал Жинсриг
В Улан-Удэ возле «Лебёдушки» разгуливал гусь
В Улан-Удэ возле «Лебёдушки» разгуливал гусь
Общество, 09.10.2021
«Ищет лебёдушку свою», - шутят горожане
Было — стало: Площадь Революции 2.0
Было — стало: Площадь Революции 2.0
Общество, 09.10.2021
«Тут вам тундра, здесь качели, там фонтан. Вот деревья — осторожно, не наткнитесь!»
В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19
В Бурятии рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19
Общество, 09.10.2021
В республике появились сёла со 100% вакцинацией от ковида
Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Бурятии
Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Бурятии
Общество, 09.10.2021
Виктор Звездин дал название Байкальской транспортной прокуратуре
«Сейчас глаза горят»: Борец Евгений Жербаев вернулся в Улан-Удэ
«Сейчас глаза горят»: Борец Евгений Жербаев вернулся в Улан-Удэ
Общество, 09.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с торжественной встречи призёра чемпионата мира по борьбе
В Бурятии продолжается рост COVID-19
В Бурятии продолжается рост COVID-19
Общество, 09.10.2021
Суточный прирост заражённых коронавирусом в республике стабильно увеличивается

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^