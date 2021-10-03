Золотая осень на Святом Носе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С вершин открываются потрясающие виды на заливы и Арангатуй. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В сентябре 2021 года в рамках V международного пленэра «Баргуджин Токум» были проведены фототуры в Забайкальском национальном парке и Баргузинской долине. Фотографы из Улан-Удэ и Баргузина посетили Ининский сад камней, Сувинскую Саксонию, места проведения шаманских обрядов у подножия горы Шастын Ундэр и совершили восхождение на Святой Нос по «тропе испытаний».



Вашему вниманию — репортаж фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко с осеннего Святого Носа.



- Самый популярный вопрос в соцсетях к фотографиям с «тропы испытаний»: до креста дошли? Отвечаю: дошли. Креста там на самом деле два. До первого добраться достаточно легко. Тропа теперь проложена в виде серпантина и стала намного удобнее. Во время моего первого похода на Святой Нос в 2006 году всё было гораздо суровей — шли прямо в лоб. Путь до второго креста, пожалуй, самый сложный на всём маршруте. Придётся попыхтеть. Но потрясающие виды на заливы и Арангатуй, открывающиеся отсюда, того стоят. Самое же интересное начинается дальше, когда тропа идёт по гребню к самой вершине. Причудливые скальники тянутся цепочкой друг за другом. Даже на самом верху тропа вполне обитаема. Из живности встретились пищуха и стайка кедровок. Очень много брусники! Переспелая, сочная, она прекрасно помогала восстанавливать силы. А на само плато я не пошёл — пора уже было спускаться, и погода начала портиться. Сюда бы с палаткой на пару дней! Ну, значит есть, о чём помечтать, — поделился Сергей Тарасенко.



Высота горы Маркова над уровнем Байкала — 1420 метров. Протяжённость тропы (в одну сторону) — 9 км. Среднее время восхождения — 4-5 часов, время спуска — около 3-х часов. Баннер у входа на тропу гласит: Рекорд восхождения на плато полуострова Святой Нос 1 час 5 минут 25 секунд был установлен во время одного из соревнований по скоростному восхождению в 2011 году спортсменом Александром Канцебуровым из села Мухоршибирь (Бурятия), до сих пор результат улучшить не удалось.



