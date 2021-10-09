Виктор Звездин дал название Байкальской транспортной прокуратуре
На 88 году жизни ушёл из жизни ветеран прокуратуры, почётный работник прокуратуры СССР Звездин Виктор Прокопьевич. Некролог опубликовала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Виктор Прокопьевич начал службу в органах прокуратуры Бурятской АССР в 1958 году. Занимал должности стажёра следователя, следователя, старшего следователя, помощника разных районов Бурятии. Будучи прокурором, возглавлял коллективы прокуратур Кабанского и Баунтовского районов Бурятии, Улан-Удэнской и Байкальской транспортных прокуратур.
Приказом Генерального прокурора СССР в 1976 году была образована Байкальская транспортная прокуратура. Первым её возглавил Виктор Звездин, он работал на этом посту с 1976 по 1983 годы. Кстати говоря, именно Звездин предложил название вновь созданной транспортной прокуратуры.
С 1983 года продолжил свою трудовую деятельность в Северо-Кавказской и Краснодарской транспортных прокуратурах. С 1988 до 1994 г.г. трудился в прокуратуре Бурятии. В 1994 году Виктор Прокопьевич в должности прокурора Баунтовского района вышел в отставку.
За примерное исполнение служебного долга, активную работу в борьбе с преступностью, общественную деятельность Звездин неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР, Генеральным прокурором РФ, прокурорами РСФСР и Бурятской АССР, Республики Бурятия. Награждён государственной наградой – медалью «За доблестный труд».
Ушёл из жизни ветеран прокуратуры Бурятии
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