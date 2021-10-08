В Бурятии родители возмущены детской площадкой у аварийного клуба

На благоустройство территории не хватило денег



Жители села Покровка в Бичурском районе Бурятии возмущены установленной детской площадкой. Фотографию и разъяснения опубликовали в группе «Бичура-инфо. 24/7».



- Площадка не огорожена, нет песка и вообще она в ужасном состоянии. Рядом клуб в аварийном состоянии, - высказались сельчане.



Как оказалось, в планах дальнейшее благоустройство, однако ситуация встала из-за финансовых трудностей.



- Площадка ещё в процессе строительства. Планируется огораживание, завоз песка и косметический ремонт лицевой стороны здания клуба. В данное время на всё это не хватает средств. Место установки площадки было выбрано на сходе жителей, так как это «золотая середина», - прокомментировал глава поселения «Петропавловское» Семён Калашников.



Он обратился к сельчанам за помощью: «Если у вас есть возможность помочь финансово или материально (нужны доски для огораживания, краска, известь), просьба обратиться в администрацию поселения».

