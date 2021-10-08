 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 октября

07 октября

Популярное

В Улан-Удэ дольщики решили достроить дома за свой счёт

В Улан-Удэ дольщики решили достроить дома за свой счёт
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
На завершение работ требуется 3,5 млн

В Улан-Удэ дольщики ЖК «Столица» приняли решение достраивать свои дома самостоятельно. Такое решение они приняли на совещании, в котором участвовали представители минстроя Бурятии, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и Госстройжилнадзора.

ЖК «Столица» включает в себя три блока по ул. Ключевская. Застройщиком являлся ООО «Бизнес-Инвест».

- В домах планируется завершить часть внутренних сантехнических, электротехнических, наружных фасадных работ и благоустройства прилегающей территории. На эти цели потребуется сумма в пределах 3,5 млн. рублей, - сообщили в Госстройжилнадзоре.

По словам руководителя Госстройжилнадзора, застройщик не является банкротом, а потому восстановление прав участников долевого строительства через Фонд защиты прав участников долевого строительства невозможно.

- В фонде также пояснили, что инициировать процедуру банкротства ООО «Бизнес-инвест» может любой кредитор. Так, федеральная налоговая инспекция обратилась в судебные органы для признания застройщика банкротом, однако суд не удовлетворил иск, - отметили в ведомстве.

После активного обсуждения, анализа ситуации, учитывая высокую степень строительной готовности объекта, дольщики приняли решение о достройке дома за счёт внесения собственных средств.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Бурятии заработал Фонд поддержки дольщиков. Фонд принимает решение, какой долгострой будет достраиваться за счёт средств федерального бюджета, а где обманутым дольщикам просто выплатят компенсации. Главное условие для того, чтобы было профинансировано завершение строительство дома, - признание застройщика банкротом.

В Бурятии не должно остаться ни одного обманутого дольщика, ранее пояснял глава республики Алексей Цыденов.



обманутые дольщики строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии школьники и студенты высадили ели
В Бурятии школьники и студенты высадили ели
Общество, 08.10.2021
Деревья высадили на сельской площади
В Бурятии на улицах устроили «помывку» перед проверкой из Москвы
В Бурятии на улицах устроили «помывку» перед проверкой из Москвы
Общество, 08.10.2021
Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина раскритиковала власти Гусиноозёрска
В Бурятии увеличили процент подлежащих вакцинации граждан
В Бурятии увеличили процент подлежащих вакцинации граждан
Общество, 08.10.2021
Штрафы за невыполнение требований о вакцинации для бизнеса могут достигать 500 тысяч
Вероника Чумикова проиграла в борьбе за бронзу чемпионата мира
Вероника Чумикова проиграла в борьбе за бронзу чемпионата мира
Общество, 08.10.2021
Спортсменке из Бурятии в сетке попались сильнейшие спортсменки мира
В Улан-Удэ построят четыре новые школы
В Улан-Удэ построят четыре новые школы
Общество, 08.10.2021
Сразу две школы появятся в 100 кварталах
В Улан-Удэ дольщики решили достроить дома за свой счёт
В Улан-Удэ дольщики решили достроить дома за свой счёт
Общество, 08.10.2021
На завершение работ требуется 3,5 млн
В Бурятии проходит отборочный этап «Абилимпикса»
В Бурятии проходит отборочный этап «Абилимпикса»
Общество, 08.10.2021
Республику представляют 15 участников
Улан-удэнская группа записала песню о лете
Улан-удэнская группа записала песню о лете
Общество, 08.10.2021
Участники коллектива отмечают, что выложились на 100%
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии набирает обороты
Общество, 08.10.2021
Общее число случаев заражений коронавирусом движется к 60 тысячам
В Бурятии ушла из жизни известный учитель
В Бурятии ушла из жизни известный учитель
Общество, 08.10.2021
Цыдыпова Елена Сергеевна возглавляла клуб «Учитель года Бурятии»
В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
В Улан-Удэ дорожники работали без трудовых договоров
Общество, 08.10.2021
Работодателя оштрафовали за нарушение 
В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа
В Бурятии пенсионерке не засчитали 12 лет стажа
Общество, 08.10.2021

Женщина обратилась в прокуратуру 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^