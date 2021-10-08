На завершение работ требуется 3,5 млн
В Улан-Удэ дольщики ЖК «Столица» приняли решение достраивать свои дома самостоятельно. Такое решение они приняли на совещании, в котором участвовали представители минстроя Бурятии, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства и Госстройжилнадзора.
ЖК «Столица» включает в себя три блока по ул. Ключевская. Застройщиком являлся ООО «Бизнес-Инвест».
- В домах планируется завершить часть внутренних сантехнических, электротехнических, наружных фасадных работ и благоустройства прилегающей территории. На эти цели потребуется сумма в пределах 3,5 млн. рублей, - сообщили в Госстройжилнадзоре.
По словам руководителя Госстройжилнадзора, застройщик не является банкротом, а потому восстановление прав участников долевого строительства через Фонд защиты прав участников долевого строительства невозможно.
- В фонде также пояснили, что инициировать процедуру банкротства ООО «Бизнес-инвест» может любой кредитор. Так, федеральная налоговая инспекция обратилась в судебные органы для признания застройщика банкротом, однако суд не удовлетворил иск, - отметили в ведомстве.
После активного обсуждения, анализа ситуации, учитывая высокую степень строительной готовности объекта, дольщики приняли решение о достройке дома за счёт внесения собственных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Бурятии заработал Фонд поддержки дольщиков. Фонд принимает решение, какой долгострой будет достраиваться за счёт средств федерального бюджета, а где обманутым дольщикам просто выплатят компенсации. Главное условие для того, чтобы было профинансировано завершение строительство дома, - признание застройщика банкротом.
В Бурятии не должно остаться ни одного обманутого дольщика, ранее пояснял глава республики Алексей Цыденов.
В Улан-Удэ дольщики решили достроить дома за свой счёт
Общество, Фото:
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