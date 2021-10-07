Стал известен прогноз погоды на выходные
К выходным в Бурятии немного ухудшится погода. Местами ожидаются осадки и усиление ветра.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 8 октября, по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по юго-западным районам и южному Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +6,+11, местами 0,+5.
В субботу, 9 октября, ночью также небольшой дождь и мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +5,+10, местами -1,+4.
В воскресенье, 10 октября, по северной половине республики местами небольшой дождь и мокрый снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +10,+15, местами +2,+7.
В Бурятии ожидается сильный ветер и мокрый снег
Общество, Фото:
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