В Улан-Удэ представили нового директора оперного театра

В заключение он сказал, что знает многих сотрудников учреждения – артистов, административно-управленческий персонал. «Конечно, сейчас буду более детально знакомиться, более глубоко внедряться в весь процесс, который здесь сегодня идёт», - добавил Дмитрий Дылыков.







Журналистам представили нового директора Бурятского театра оперы и балета Дмитрия Дылыкова. Он приступает к работе с завтрашнего дня, 8 октября.До этого Дмитрий Дылыков работал заместителем министра культуры Забайкальского края.- Хотелось бы выразить огромную благодарность Соелме Баяртуевне (Дагаевой, министру культуры Бурятии – ред.) лично за то, что предложили мне данную должность. И также выразить Эржене Зугдаровне (Жамбаловой, бывшему директору театра) огромную благодарность. Когда я работал в Бурятском драматическом театре, Эржена Зугдаровна, наверное, заметила какой-то во мне потенциал и дала возможность тогда побыть и замдиректора, и помочь в организации и работе театра в качестве административного персонала: это и гастроли, это и реклама, продвижение. Это, наверное, дало какие-то плоды в сегодняшней жизни и моей работе, - рассказал Дылыков на пресс-конференции.Большой опыт получил он и в процессе работы над нацпроектом «Культура».- Когда меня позвали в министерство, я получил огромный опыт работы, опыт работы именно в стрессовых условиях, когда мы только вступали в нацпроект «Культура». Для нас это было очень интересно, ново, непонятно, мы не знали иногда даже, куда мы идём, зачем мы идём, но мы понимали, что нам сегодня это нужно, от этого зависит дальнейшее федеральное финансирование наших проектов, поэтому была проделана большая работа, - подчеркнул новый директор театра.Что касается Эржены Жамбаловой, которая возглавляла театр с 2018 года, то она вернётся в Бурятский театр драмы.- Вот эти всякие домыслы по поводу того, что Жамбалова, вот, сейчас возвращается в свой родной театр – я никого смещать не собираюсь. Там прекрасная руководящая команда. Я чуть-чуть отдохну, займусь здоровьем в конце концов, которым некогда всегда заниматься, и вернусь в театр рядовым работником. Потому что у меня очень много творческих идей, на которые всегда не хватало времени. Вот сейчас у меня наступает новый этап, поэтому есть возможность вспомнить, что я по профессии всё-таки творческий человек. Всё идет своим чередом, - заверила она.В свою очередь, министр культуры Соелма Дагаева отметила, что Эржена Жамбалова пришла на пост директора Бурятского театра оперы и балета в 2018 году как антикризисный менеджер.- Вы помните, что это происходило ровно три года назад. Эржена Зугдаровна у нас была назначена директором театра оперы и балета как антикризисный менеджер. Мы попросили Эржену Зугдаровну прийти в театр руководителем и поработать некоторое время. И в общем-то за эти три года - контракт был заключен на три года, многое было сделано, - начала министр.По её словам, была, во-первых, выправлена ситуация с зарплатами в театре.- Вы помните, что было много нареканий со стороны трудового коллектива о том, что неравномерные зарплаты: кто-то получал больше, кто-то меньше. И вот Эржена Зугдаровна смогла эту ситуацию выправить. Во-вторых, было очень много сделано в творческом плане. Давайте вспомним, в 2020 году впервые за свою историю театр оперы и балета у нас вышел на федеральный уровень со своим спектаклем – конкретно на премию «Золотая маска», вошёл в лонг-лист этой премии и выступал в «Геликон-опере» с балетом «Талисман» Рикардо Дрига. Очень неплохо выступил, с успехом, - продолжила Соелма Дагаева.Напомнила она и об участии театра в крупном концерте в Кремлёвском дворце в честь празднования Сагаалгана.- Затем был выигран грант министерства культуры России – 13 млн рублей – на постановку оперы «Князь Игорь». Театр участвовал в больших гастролях, активно выезжал на гастроли по ДФО, городам Дальнего Востока. Но эта гастрольная деятельность была бы ещё активнее, если бы не ковидные ограничения. Кстати о ковидных ограничениях, вы помните, что 300 дней в прошлом году все наши театры, музеи сидели без зрителей, и нам нельзя было работать – имеется в виду, поработать с публикой. В это время у нас падали доходы, не продавались билеты. И в этот момент, в эти месяцы руководство театра сделало всё для того, чтобы театр оставался на плаву. И наши учреждения культуры брали кредиты, пользовались поддержкой государства как пострадавшая отрасль. И Эржена Зугдаровна с администрацией театра провела большую работу для того, чтобы получить кредит, который потом не возвращался, в поддержку от государства на сумму 32 млн. Эти средства помогли театру крепко стоять на ногах, средства были эффективно использованы – даже купили автобус, насколько я знаю, - перечислила министр.Дмитрий Дылыков родился 25 июля 1989 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии. В 2011 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности «Актёрское искусство».Трудовую деятельность начал в 2011 году артистом Бурятского академического театра драмы имени Насмараева. С 2013 года занимал должность старшего администратора, с 2014 года – начальника отдела организации зрителей театра.С 2014 по 2017 год – старший аналитик отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Республики Бурятия.С 2017 года работал в Государственном цирке Республики Бурятия заместителем директора по организации зрителей.В 2019 году возвращается в министерство культуры Бурятии, где работает старшим аналитиком отдела искусств, народного творчества и образования, заместителем председателя комитета культуры и искусства – начальником отдела искусств, народного творчества и образования, председателем архивного дела и организационного обеспечения – начальником отдела архива.На пост замминистра культуры Забайкальского края был назначен в 2020 году.