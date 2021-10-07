В Улан-Удэ произойдёт крупное отключение холодной воды

Воды не будет весь день



8 октября некоторые дома Улан-Удэ останутся без холодной воды. Отключение произойдёт в 9 утра. Коммунальщики планируют возобновить подачу воды к 20:00.



Прекращение подачи холодного водоснабжение связанно с аварийно-восстановительными работами по замене участка трубы на улице Амагаева.



На весь день без воды останутся жители домов:



1. ул. Лысогорская, от №94 до №137;

2. ул. Калужская, от №59 до №93;

3. ул. Циолковская, от №36 до№52;

4. ул. Майская, от №1 до №24;

5. ул. Нарвская, от №18, №21, №22;

6. ул. Амагаева, от №75 до №158;

7. ул. Бородинская, от №3 до №37;

8. ул. Кедровая №2;

9.л. Кутузова от №3 до №5;

10. ул. 3-го Интернационала от №1 до №37;

11. ул. Орджоникиде от №1 до №25;

12. ул. Садовая от №2 до №10;

13. ул. Коллективная от №1 до №22;

14. ул. Чертенкова от №94 до №149. № 100а (школа)



15. ул. Демьяна Бедного от №1 до №50;



16. ул. Багратион от №1 до №14;



18. ул. Минина от№2 до №8. №1a (школа);



19. ул. 8-Марта от №6 до №35;



20, ул. Гайдара от №1 до №10;



21. ул. Калужская от № 58 до №93;



22. ул. Менжинского, №1 (школа).





