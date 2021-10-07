Воды не будет весь день
8 октября некоторые дома Улан-Удэ останутся без холодной воды. Отключение произойдёт в 9 утра. Коммунальщики планируют возобновить подачу воды к 20:00.
Прекращение подачи холодного водоснабжение связанно с аварийно-восстановительными работами по замене участка трубы на улице Амагаева.
На весь день без воды останутся жители домов:
1. ул. Лысогорская, от №94 до №137;
2. ул. Калужская, от №59 до №93;
3. ул. Циолковская, от №36 до№52;
4. ул. Майская, от №1 до №24;
5. ул. Нарвская, от №18, №21, №22;
6. ул. Амагаева, от №75 до №158;
7. ул. Бородинская, от №3 до №37;
8. ул. Кедровая №2;
9.л. Кутузова от №3 до №5;
10. ул. 3-го Интернационала от №1 до №37;
11. ул. Орджоникиде от №1 до №25;
12. ул. Садовая от №2 до №10;
13. ул. Коллективная от №1 до №22;
14. ул. Чертенкова от №94 до №149. № 100а (школа)
15. ул. Демьяна Бедного от №1 до №50;
16. ул. Багратион от №1 до №14;
18. ул. Минина от№2 до №8. №1a (школа);
19. ул. 8-Марта от №6 до №35;
20, ул. Гайдара от №1 до №10;
21. ул. Калужская от № 58 до №93;
22. ул. Менжинского, №1 (школа).
В Улан-Удэ произойдёт крупное отключение холодной воды
Общество, Фото:
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