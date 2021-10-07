В Тункинском районе проводят экологические акции
Национальный парк «Тункинский» в Бурятии продолжает акцию по сбору отработанных батареек. В течение года в школах и детских садах с детьми и их родителями проводятся экологические беседы, игры и конкурсы, посвящённые разным экологическим темам.
Сейчас объявлен конкурс детских плакатов «Ты сдал батарейку?». По словам организаторов, дети с удовольствием принимают участие во всех экологических акциях.
- В доступной и игровой форме мы пытаемся донести информацию до детей. Чтобы дети поняли масштабы, мы приводим понятные для них сравнения. Например, недавно в детских садах села Кырен проведены экологические игры на тему «Раздельный сбор отходов». Детям в старших группах сотрудники парка рассказали о том, что обычный житель России ежегодно выбрасывает 400 килограммов отходов. Столько же весит один медведь. Ежегодно в России выбрасывают примерно миллиард батареек. Это около 20 тысяч тонн, которые равны массе 250 южных китов, - рассказала Анжела Ильина, заместитель начальника отдела науки и экопросвящения.
На сегодня участники акции сдали более тысячи батареек и нарисовали плакаты в рамках проводимого конкурса. Экологическая акция и конкурс по многочисленным просьбам продлены до 22 октября. Наиболее активные участники получат от нацпарка специальные призы.
Отработанные батарейки можно сдать в нацпарк, их принимают в здании административно-музейного комплекса.
Дети сдают отработанные батарейки в нацпарке в Бурятии
Общество, Фото:
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