Забайкалью одобрили кредит на новый микрорайон в Чите

Город получит более 2 млрд рублей на транспортную и инженерную инфраструктуру



Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина 6 октября одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 12 регионам России, среди которых Забайкальский край. Чита получит 2,3 миллиарда рублей на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечение ввода порядка 240 тысяч квадратных метров жилья.



- Средства предусмотрены на финансирование затрат по технологическому присоединению к коммунальным сетям и строительство внутриквартальных дорог в новом микрорайоне «Романовский» за Романовским трактом. Проектом комплексной застройки предусмотрено возведение с 2022 по 2034 год микрорайона на восемь тысяч жителей, – рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Кошелев.



В проекте застройки также предполагается строительство школы и двух детских садов. Кроме этого, при реализации проекта микрорайона «Романовский» в Чите будет создано 1,9 тысячи рабочих мест.



- Инфраструктурные кредиты предоставляются в рамках «Инфраструктурного меню» — крупного пакета мер поддержки развития региональной инфраструктуры, который реализуется правительством. Средства инфраструктурных кредитов могут расходоваться на транспортную, инженерную, коммунальную, социальную инфраструктуру, в том числе для обеспечения строительства жилой недвижимости, подвижной состав общественного транспорта, инфраструктуру индустриальных парков, инновационных центров и туристскую инфраструктуру, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

