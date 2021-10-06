Гид из Бурятии вошла в тройку лучших в России

Наталия Мясникова, признанная одним из лучших гидов страны, имеет за плечами 20-летний опыт работы
5 октября в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».
В Бурятии региональный этап конкурс состоялся в июле. По его итогам в номинации «Лучшим экскурсовод (гид)» победителем была признана Наталия Мясникова. Она представила Бурятию в федеральном этапе конкурса, сообщили в пресс-службе минтуризма республики.
По словам Наталии, для участия в федеральном этапе нужно было записать видеовизитку на две минуты и пройти тест. В итоге улан-удэнка в числе 15 других участников из других регионов прошла в финал конкурса. И из этих 15 финалистов вошла в тройку лучших экскурсоводов России, заняв третье место.
- Приятно ощущать, что ты входишь в тройку лучших экскурсоводов России в этом году и понимаешь, что это на самом деле высокая планка, к которой должен стремиться каждый экскурсовод. Награждение прошло на очень высоком уровне, во время церемонии открытии выставки «PIR- EXPO-2021». Всех участников и победителей приветствовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова и вручила нам награды. Считаю, что это также повод стремиться к победе. Когда первые лица нашей туриндустрии вручают награды и говорят, что ты крутой специалист, и без тебя туриндустрия не может существовать, то это очень сильно мотивирует. Понимаешь, что вся работа была проделана не зря, и ты получил высокую оценку, - рассказала Наталия Мясникова.
Также она отметила, что организаторы конкурса оплатили участникам финала проезд, проживание в Москве. Все победители получили денежную премию.
В 2013 году в номинации «Лучший гид-экскурсовод» призовое третье место занял представитель Бурятии Чингис Аханянов. В 2016 году первое место в номинации «Лучший экскурсовод/гид» получила Дарима Тогошеева.
Наталия Мясникова обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». За её плечами 20-летний опыт проведения экскурсий. Свои экскурсии она проводит в том числе на французском языке.
- У меня есть цель. Хочу, чтобы каждый житель России и мира исполнил свою мечту и побывал на Байкале. А ещё очень хочу, чтобы вы открыли для себя необычную, экзотичную, яркую Бурятию, - делится Наталия.
Гид из Бурятии вошла в тройку лучших в России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации
Татьяну Нежельскую ждёт необычное испытание в полной темноте
Ранний утренний вылет до Москвы задерживается до 11 часов
Военные из Бурятии и Монголии уничтожили превосходящие силы «противника»
Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы
Лесники приступят к профилактическим отжигам
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира
Её проведут 9 октября на площади Революции
В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Заключительный этап состоится 7 октября
Заявки принимаются до 8 октября
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах