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Гид из Бурятии вошла в тройку лучших в России

Гид из Бурятии вошла в тройку лучших в России
Общество,  Фото:страница Наталии Мясниковой
Наталия Мясникова, признанная одним из лучших гидов страны, имеет за плечами 20-летний опыт работы

5 октября в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

В Бурятии региональный этап конкурс состоялся в июле. По его итогам в номинации «Лучшим экскурсовод (гид)» победителем была признана Наталия Мясникова. Она представила Бурятию в федеральном этапе конкурса, сообщили в пресс-службе минтуризма республики.

По словам Наталии, для участия в федеральном этапе нужно было записать видеовизитку на две минуты и пройти тест. В итоге улан-удэнка в числе 15 других участников из других регионов прошла в финал конкурса. И из этих 15 финалистов вошла в тройку лучших экскурсоводов России, заняв третье место.

- Приятно ощущать, что ты входишь в тройку лучших экскурсоводов России в этом году и понимаешь, что это на самом деле высокая планка, к которой должен стремиться каждый экскурсовод. Награждение прошло на очень высоком уровне, во время церемонии открытии выставки «PIR- EXPO-2021». Всех участников и победителей приветствовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова и вручила нам награды. Считаю, что это также повод стремиться к победе. Когда первые лица нашей туриндустрии вручают награды и говорят, что ты крутой специалист, и без тебя туриндустрия не может существовать, то это очень сильно мотивирует. Понимаешь, что вся работа была проделана не зря, и ты получил высокую оценку, - рассказала Наталия Мясникова.

Также она отметила, что организаторы конкурса оплатили участникам финала проезд, проживание в Москве. Все победители получили денежную премию.

В 2013 году в номинации «Лучший гид-экскурсовод» призовое третье место занял представитель Бурятии Чингис Аханянов. В 2016 году первое место в номинации «Лучший экскурсовод/гид» получила Дарима Тогошеева.

Наталия Мясникова обладатель звания «Лучший гид Бурятии-2021». За её плечами 20-летний опыт проведения экскурсий. Свои экскурсии она проводит в том числе на французском языке.

- У меня есть цель. Хочу, чтобы каждый житель России и мира исполнил свою мечту и побывал на Байкале. А ещё очень хочу, чтобы вы открыли для себя необычную, экзотичную, яркую Бурятию, - делится Наталия.

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