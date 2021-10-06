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В Иркутске два специалиста стали заслуженными деятелями культуры РФ

В Иркутске два специалиста стали заслуженными деятелями культуры РФ
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Соответствующий указ был подписан президентом страны

Два деятеля культуры Иркутской области удостоены почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность государственных наград удостоены Ирина Коренева и Николай Мочалов.

Ирина Коренева – заместитель директора Иркутского областного краеведческого музея по учёту и хранению ценностей, которые хранятся в коллекциях учреждения. Она является авторитетным специалистом по меднолитой пластике и декоративно-прикладному искусству, ведёт научно-исследовательскую работу, участвует в наполнении фондов краеведческого музея – исследует поступающие предметы, определяет их историческую ценность. Специалист подготовила каталог коллекции меднолитой пластики из собрания музея, который включает 180 предметов.

В этом году Ирина Коренева стала экспертом по культурным ценностям министерства культуры Российской Федерации в области декоративно-прикладного искусства, в том числе религиозного назначения (Россия, ХIХ-ХХ вв.). До этого она более 20 лет была экспертом по культурным ценностям управления федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия по Центральному федеральному округу.

Также почётного звания удостоен преподаватель Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена Николай Мочалов. На протяжении многих лет он руководит оркестром русских народных инструментов. Для обучения начинающих музыкантов дирижёр и преподаватель создал рабочую программу по предмету «Оркестровый класс». Его студенты неоднократно становились победителями российских и международных музыкальных конкурсов.

В 2018 году Николай Мочалов организовал выступление интернационального молодёжного оркестра национальных инструментов. Для этого концерта Николай Мочалов написал два музыкальных произведения и сделал переложения сочинений китайских музыкантов для сводного оркестра двух стран. Также Николай Мочалов сам исполняет музыкальные произведения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область звание награждение культура

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