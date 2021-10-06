Её проведут 9 октября на площади Революции
Традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье-2021» пройдёт 9 октября в Чите на площади Революции. Начало мероприятия в 10:00.
- К участию в мероприятии приглашаются предприятия агропромышленного комплекса различных форм собственности и владельцы личных подсобных хозяйств, готовые представить к реализации для жителей и гостей краевого центра сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории региона, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин.
Торговые места для реализации продукции товаропроизводителям предоставляются на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.
Возрастное ограничение 0+
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 06.10.2021
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Заключительный этап состоится 7 октября
Заявки принимаются до 8 октября
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах
Для участия в форуме уже зарегистрировалось более 1500 человек
Итоги мероприятия подведут на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка
6 октября включат сирены и зазвучит сигнал «Внимание всем!»
Посадки зелёных насаждений продлятся до 13 октября
Пропуском может стать и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19
В соревнованиях по вольной борьбе участвовали юниоры до 24 лет
Два спортсмена выполнили норматив кандидатов в мастера спорта
На посадку ежегодно будет выделяться 1 процент ВВП
10 учителей республики получили премию в размере 200 тысяч рублей