В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»

Её проведут 9 октября на площади Революции



Традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье-2021» пройдёт 9 октября в Чите на площади Революции. Начало мероприятия в 10:00.



- К участию в мероприятии приглашаются предприятия агропромышленного комплекса различных форм собственности и владельцы личных подсобных хозяйств, готовые представить к реализации для жителей и гостей краевого центра сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории региона, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин.



Торговые места для реализации продукции товаропроизводителям предоставляются на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.



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