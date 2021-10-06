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В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»

В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут 9 октября на площади Революции

Традиционная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье-2021» пройдёт 9 октября в Чите на площади Революции. Начало мероприятия в 10:00.

- К участию в мероприятии приглашаются предприятия агропромышленного комплекса различных форм собственности и владельцы личных подсобных хозяйств, готовые представить к реализации для жителей и гостей краевого центра сельскохозяйственную продукцию, производимую на территории региона, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Тюкавкин.

Торговые места для реализации продукции товаропроизводителям предоставляются на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкалья.

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Чита ярмарка сельхозпроизводители Забайкальский край торговля сельское хозяйство

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