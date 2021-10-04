Соревнования по рапиду пройдут в ленд-арт парке в селе Укурик
Сильнейшие юные шахматисты Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области сразятся 9 октября на турнире по рапиду. Интеллектуальное искусство объединит всех участников и зрителей на территории ленд-арт парка «Тужи» в селе Укурик Хилокского района Забайкалья.
- «Это событие станет ярким украшением осени, всем участникам мероприятия представиться уникальная возможность познакомится с творчеством Даши Намдакова, с культурой, историей края, с интересными людьми. Это будет прекрасный союз древнейшей интеллектуальной игры и искусства, – рассказал президент федерации шахмат Забайкальского края Денис Абашаев.
В программе запланирован турнир по быстрым шахматам, Также в этот день международный гроссмейстер Инна Ивахинова проведёт мастер-класс по бурятским шахматам «Шатар». В турнире примут участие около 30 спортсменов. Среди них будут чемпионы и призёры Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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Шахматисты Байкальского региона сразятся за «Кубок Тужи»
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