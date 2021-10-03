В Бурятии второй день выявляют более 100 больных COVID-19

Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ. «Байкал-Daily» попытался разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?

