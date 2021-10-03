Число госпитализированных больных продолжает расти
В Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 101 человека.
- Из 101 нового случая 78 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям, - сообщает республиканский оперштаб.
Второй день подряд выявляют более 100 новых заразившихся ковидом: вчера заболел 101 человек, 1 октября их было 103. Подобных показателей не было весь сентябрь. Но в последние дни заболеваемость неуклонно шла в гору.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 59 263 случаев заражений COVID-19. Из них 48 % (28513) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 50 847 жителей Бурятии. Накануне победили ковид 103 человека.
Умерли 2 октября двое больных коронавирусом. Число летальных исходов за всё время достигло 1855.
В стационарах Бурятии сегодня лечатся 568 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных выросло на 39. Вообще же, в больницах в последние дни стабильно растёт число больных с ковидом. Для сравнения, ровно две недели назад госпитализировано было менее 390 человек.
1252 человека находятся на амбулаторном лечении и под наблюдением.
Число контактных лиц на сегодня – 3081 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 354 189 человек (49,2 % от взрослого населения Бурятии). 293 672 человека привиты полностью (40,8 % взрослого населения).
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баунтовском районе две школы перевели на дистанционное обучение.
В Улан Удэ мобильные группы продолжают ежедневно проверять предприятия торговли, общественного питания, а также покупателей, пассажиров и водителей общественного транспорта на соблюдение мер профилактики по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. Власти просят улан-удэнцев не расслабляться.
В Бурятии второй день выявляют более 100 больных COVID-19
Общество, Фото:
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