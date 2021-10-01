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Мэрия Улан-Удэ: «Никто не должен расслабляться»

Мэрия Улан-Удэ: «Никто не должен расслабляться»
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
За сутки мобильные группы проверили почти 300 граждан на соблюдение профилактики коронавируса

В Улан Удэ мобильные группы продолжают проверять предприятия торговли, общественного питания, а также покупателей, пассажиров и водителей общественного транспорта на соблюдение мер профилактики по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. Проверки идут ежедневно, сообщает пресс-служба администрации города.

- На сегодняшний день обстановка по коронавирусу по-прежнему вызывает тревогу. Ежедневно выявляются новые факты заражения COVID-19, поэтому никто не должен расслабляться. Мобильные группы, к сожалению, продолжают фиксировать факты несоблюдения требований ограничительных мер. Предприниматели, граждане должны осознавать степень своей ответственности в борьбе с инфекцией, - отметил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнёв.

30 сентября в столице Бурятии мобильные группы проверили 157 объектов и 296 граждан. Составлено 16 протоколов, из которых 14 – на должностных лиц, 2 – на граждан. Выявлены несоблюдение масочного режима, ведение журналов дезинфекции с нарушениями, отсутствие журналов дезинфекции на объектах торговли.

Руководители объектов торговли, крупных торговых центров обязаны предоставить возможность гражданам приобрести маски и перчатки, следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция и санитарно-эпидемиологические требования: ежедневная термометрия персонала, ведение журналов уборки и т. д. Посетители должны соблюдать масочный режим при входе в магазины и кафе, у сотрудников обязательно наличие справок о прохождении медицинского осмотра.

По результатам рейдовых мероприятий, проведённых мобильными группами с апреля 2020 года, составлено 3295 административных протоколов, из них: 1974 - на физических лиц, 903 – на должностных и 418 - на юридических лиц (ИП).


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