Мэрия Улан-Удэ: «Никто не должен расслабляться»

За сутки мобильные группы проверили почти 300 граждан на соблюдение профилактики коронавируса



В Улан Удэ мобильные группы продолжают проверять предприятия торговли, общественного питания, а также покупателей, пассажиров и водителей общественного транспорта на соблюдение мер профилактики по предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции. Проверки идут ежедневно, сообщает пресс-служба администрации города.



- На сегодняшний день обстановка по коронавирусу по-прежнему вызывает тревогу. Ежедневно выявляются новые факты заражения COVID-19, поэтому никто не должен расслабляться. Мобильные группы, к сожалению, продолжают фиксировать факты несоблюдения требований ограничительных мер. Предприниматели, граждане должны осознавать степень своей ответственности в борьбе с инфекцией, - отметил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнёв.



30 сентября в столице Бурятии мобильные группы проверили 157 объектов и 296 граждан. Составлено 16 протоколов, из которых 14 – на должностных лиц, 2 – на граждан. Выявлены несоблюдение масочного режима, ведение журналов дезинфекции с нарушениями, отсутствие журналов дезинфекции на объектах торговли.



Руководители объектов торговли, крупных торговых центров обязаны предоставить возможность гражданам приобрести маски и перчатки, следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция и санитарно-эпидемиологические требования: ежедневная термометрия персонала, ведение журналов уборки и т. д. Посетители должны соблюдать масочный режим при входе в магазины и кафе, у сотрудников обязательно наличие справок о прохождении медицинского осмотра.



По результатам рейдовых мероприятий, проведённых мобильными группами с апреля 2020 года, составлено 3295 административных протоколов, из них: 1974 - на физических лиц, 903 – на должностных и 418 - на юридических лиц (ИП).





