Родители пожаловались на восемь уроков в школе
Родители возмутились нагрузкой на детей в одной из школ села Мухоршибирь. Жители задали вопрос, почему администрация школы ставит старшеклассникам по восемь уроков два раза в неделю.
- На каком основании в Мухоршибирской средней школе №2 в расписании ставят по восемь уроков в 10 классе два раза в неделю. Это же максимальная нагрузка! А, помимо этого, дети ещё на кружки и тренировки ходят. А когда им делать домашнее задание, и родителям по дому нужно помочь? Мой ребёнок домой приходит поздно - в шестом часу вечера. Мы – родители, все очень возмущены. Обращаюсь к администрации школы: на каком основании вы ставите по восьмого уроков? – пожаловались сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Ситуацию разъяснила директор Мухоршибирской средней школы №2 Людмила Осипова.
- В 10 классе в МБОУ «Мухоршибирская СОШ 2» - 30 обучающихся. Государство в интересах учащихся, родителей и в целях обеспечения качественного образования предусматривает деление класса на подгруппы на английский язык, а так как один учитель, в расписании в одной подгруппе один раз в неделю восьмой урок (классный час в учебный план не входит), - сообщила она.
На сегодня расписание подкорректировано, уточняет «Мухоршибирь-инфо».
- Восьмой урок снят, раз в неделю учащиеся будут заниматься без деления, - пояснила директор.
В Бурятии родители возмутились нагрузкой на школьников
Общество, Фото:
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