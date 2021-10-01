 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

В Бурятии родители возмутились нагрузкой на школьников

В Бурятии родители возмутились нагрузкой на школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители пожаловались на восемь уроков в школе

Родители возмутились нагрузкой на детей в одной из школ села Мухоршибирь. Жители задали вопрос, почему администрация школы ставит старшеклассникам по восемь уроков два раза в неделю.

- На каком основании в Мухоршибирской средней школе №2 в расписании ставят по восемь уроков в 10 классе два раза в неделю. Это же максимальная нагрузка! А, помимо этого, дети ещё на кружки и тренировки ходят. А когда им делать домашнее задание, и родителям по дому нужно помочь? Мой ребёнок домой приходит поздно - в шестом часу вечера. Мы – родители, все очень возмущены. Обращаюсь к администрации школы: на каком основании вы ставите по восьмого уроков? – пожаловались сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Ситуацию разъяснила директор Мухоршибирской средней школы №2 Людмила Осипова.

- В 10 классе в МБОУ «Мухоршибирская СОШ 2» - 30 обучающихся. Государство в интересах учащихся, родителей и в целях обеспечения качественного образования предусматривает деление класса на подгруппы на английский язык, а так как один учитель, в расписании в одной подгруппе один раз в неделю восьмой урок (классный час в учебный план не входит), - сообщила она.

На сегодня расписание подкорректировано, уточняет «Мухоршибирь-инфо».

- Восьмой урок снят, раз в неделю учащиеся будут заниматься без деления, - пояснила директор.



школьники школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ презентуют новый альбом группы «Намгар»
В Улан-Удэ презентуют новый альбом группы «Намгар»
Общество, 01.10.2021
Над его созданием работали музыканты из разных стран
В Бурятии рассказали, когда заработают очистные в Выдрино
В Бурятии рассказали, когда заработают очистные в Выдрино
Общество, 01.10.2021
Строительные работы завершат к концу этого года
В Бурятии родители возмутились нагрузкой на школьников
В Бурятии родители возмутились нагрузкой на школьников
Общество, 01.10.2021
Родители пожаловались на восемь уроков в школе
В Иркутской зоогалерее появились две сестрёнки-тигрицы
В Иркутской зоогалерее появились две сестрёнки-тигрицы
Общество, 01.10.2021
Маленькие хищницы прибыли из Владивостока
Чемпионом лиги КВН Бурятии стала команда из одного человека
Чемпионом лиги КВН Бурятии стала команда из одного человека
Общество, 01.10.2021
В этом году у республиканской лиги КВН уникальный победитель
Малышка Адиса из Бурятии прошла обследование в Москве
Малышка Адиса из Бурятии прошла обследование в Москве
Общество, 01.10.2021
Родители Адисы Гармаевой поделились последними новостями
«Недетским» шоу для школьников займётся прокуратура Бурятии
«Недетским» шоу для школьников займётся прокуратура Бурятии
Общество, 01.10.2021
Обращение в прокуратуру направила детский омбудсмен
Искусанная собаками улан-удэнка встретила день рождения в больнице
Искусанная собаками улан-удэнка встретила день рождения в больнице
Общество, 01.10.2021
Девушка, получившая тяжелейшие травмы, продолжает лечение в Москве
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появился огромный стальной шар
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появился огромный стальной шар
Общество, 01.10.2021
Проект автора затронул тему бурятского языка 
В Чите завершается сезон по мотокроссу
В Чите завершается сезон по мотокроссу
Общество, 01.10.2021
Последние в этом году соревнования состоятся 2 октября
Валерий Кожевников поздравил с Днём пожилых людей
Валерий Кожевников поздравил с Днём пожилых людей
Общество, 01.10.2021
Старшему поколению пожелали здоровья и долгих счастливых лет жизни
Октябрь в Бурятии начнётся ветров
Октябрь в Бурятии начнётся ветров
Общество, 01.10.2021
Осадков 1 октября не ожидается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^