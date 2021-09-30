В Бурятии нашли несколько проблемных котельных

Транспортная прокуратура принимает меры к устранению нарушений закона
Байкальская транспортная прокуратура с привлечением специалистов Забайкальского управления Ростехнадзора проверила подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону в АО «Теплоэнерго», ООО «Регистр.Нижнеангарск».
- Установлено, что ресурсоснабжающие организации не обеспечили технически надлежащее состояние арендованного муниципального имущества. Несмотря на начало отопительного периода, на пяти котельных АО «Теплоэнерго», ООО «Регистр.Нижнеангарск» выявлены многочисленные нарушения закона. Отсутствовали предохранительные клапаны на котлах котельных; котельные не оснащены устройствами, предохраняющими от повышения давления; не была проведена ежегодная проверка знаний начальника центральной котельной; не обеспечили прохождение стажировки бункеровщиков котельной; отсутствовали документы, подтверждающие допуск к самостоятельной работе работников котельных и др., - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В адрес руководства организаций внесено представления, которые находятся на рассмотрении.
- Также в отношении генерального директора АО «Теплоэнерго», главного инженера ООО «Регистр.Нижнеангарск» возбуждены административные дела, которые находятся на рассмотрении в Забайкальском управлении Ростехнадзора, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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