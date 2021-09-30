В Улан-Удэ в прокуратуру пожаловались на школьные маршруты

Всего с августа по сентябрь 2021 года активисты обследовали 13 общеобразовательных школ в столице и районах Бурятии. На эти школы поступили жалобы от местных жителей.















Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру с жалобой на небезопасные школьные маршруты. Рейды показали, что на четырёх маршрутах движения учащихся в школы Улан-Удэ не были устранены выявленные ранее недочёты, которые влияют на безопасность детей, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.- Все замечания по проверенным школам были выявлены в ходе первых рейдов в рамках акции «Дорога в школу» ещё в августе 2021 года. Контрольный рейд показал, что замечания по всем школам не были исправлены, кроме школы № 63, где был провал асфальта, который сейчас устранен, – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии Вадим Захаров.На подходе к городской школе №18 на улице Тобольская, 53, в ходе контрольного рейда был выявлен недавно обустроенный тротуар, которого при первой проверке не было. Тротуар прилегает к неасфальтированному участку дороги со следами застаивания воды после выпадения осадков.Прямо на подходе к школе выявлен незакрытый канализационный замусоренный люк, всего в полуметре от него ещё один люк закрыт крышкой, но при попытке наступить на него легко продавливается. Общественники предположили, что люки остались в таком состоянии по вине ресурсоснабжающих служб. Прямо на месте присутствующий сотрудник комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ направил информацию о люках в мэрию для устранения нарушения.Другой вход в школу оказался не заперт в учебное время, ворота для въезда хозяйственного транспорта были распахнуты настежь. По этому участку школьники следуют домой через местность без тротуаров и выходят прямо на проезжую часть. На пришкольной территории были обнаружены фонари без лампочек, то есть освещение отсутствует.С территории школы №17 на улице Ключевская, 50а, учащиеся также выходят прямо на проезжую часть – на перекресток. Именно этот выход, по данным жителей близлежащих домов, является самым популярным у школьников. При этом разметка, обозначающая пешеходный переход, не доходит до ворот школы, а обрывается посередине дороги. Другая калитка выходит на территорию, похожую на парковку, – неасфальтированную, необорудованную дорожными знаками, заставленную автомобилями. Тротуар между парковкой и проходом к школе отсутствует. На выходе с территории лежит бетонная плита, заменяющая лестницу, которая мешает проходу маломобильных граждан.Со стороны заднего выхода со школьного двора нет ограждения, дети попадают сразу на пустырь с завалами мусора, также через этот проход легко на территорию учебного заведения попадают бродячие собаки.У школы № 63 в 113-м микрорайоне, 4, был выявлен неудобный для передвижения тротуар. Слишком высокий бордюр и неровно уложенный тротуар на входе в ворота школы не позволяют свободно передвигаться родителям с коляской, а также маломобильным гражданам. В настоящее время это принципиально важный вопрос, так как с этого года в данной школе стали учиться и ребята из городской школы № 60 для детей с ограниченными возможностями здоровья.- Общим практически для всех объектов становится отсутствие обновлённой горизонтальной дорожной разметки пешеходного перехода, неудовлетворительное состояние дорожного полотна и тротуаров, – отметил эксперт по вопросам дорожной безопасности регионального отделения ОНФ в Бурятии Саян Будаев.