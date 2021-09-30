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Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчину несколько раз поймали нетрезвым за рулём

Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее, в январе, мужчина уже был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к лишению свободы условно. Однако, спустя непродолжительное время, в мае, он вновь сел за руль пьяным.

- Суд с учётом наличия судимостей за корыстные преступления назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком два года восемь месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор алкогольное опьянение

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