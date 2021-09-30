Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину несколько раз поймали нетрезвым за рулём



Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.



Ранее, в январе, мужчина уже был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к лишению свободы условно. Однако, спустя непродолжительное время, в мае, он вновь сел за руль пьяным.



- Суд с учётом наличия судимостей за корыстные преступления назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком два года восемь месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

