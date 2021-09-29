В Бурятии обновляют автопарк больниц
В рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2021 год в Бурятии запланирована поставка 85 новых автомобилей для медиков. 36 автомобилей поставлены минпромторгом РФ в рамках опережающей поставки.
49 автомобилей закупил Территориальный центр медицины катастроф Бурятии, из них 45 единиц техники уже в Бурятии. Оставшиеся четыре УАЗа будут доставлены к концу сентября, сообщали в пресс-службе республиканского минздрава.
В том числе три автомобиля получила больница в отдалённом Тункинском районе. В Тункинскую центральную районную больницу поставили новенькие «УАЗ», «Ладу Гранта» и «Ниву». Главный врач Тункинской ЦРБДамнин Мунконов пояснил, что автомашины уже используются медиками.
- Для улучшения работы мы одну поставили на детскую поликлинику, одну – на врачебную амбулаторию. УАЗы идут на неотложную медицинскую помощь, - прокомментировал Дамнин Мунконов.
Автопарк обновляется, и это не может не радовать, отмечают медики. Но также имеются машины, требующие замены, поскольку уже сильно изношены. На сегодня центральной районной больнице требуются как минимум ещё две машины: одну хотят поставить на «скорую», а вторую - для врачебного участка.
- Хотим всё-таки на Верхнем Кусту в Туране ремонт сделать, ещё одну врачебную амбулаторию. Доктора найти и ещё одну машину туда поставить, - пояснил Дамдмн Мунконов.
Он поблагодарил главу Бурятии Алексея Цыденова и республиканское министерство здравоохранения за оказанную поддержку.
Тункинская больница в Бурятии получила новые авто для врачей
Общество, Фото:
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