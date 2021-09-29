В Бурятии немного наладится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На смену ветрам ненадолго придёт потепление



По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 30 сентября, ночью по Прибайкалью и крайнему северу Бурятии местами небольшой мокрый снег и снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,-3, местами -6,-11, днём +7,+12, местами +2,+7.



В Улан-Удэ синоптики обещают потепление. Осадков не ожидается. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +8,+10.



В пятницу, 1 октября, по республике погода без осадков. Ветер ночью слабый, днём переменный 5-11 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -8,-13, по Прибайкалью +4,-1, днём +10,+15, местами +3,+8.



В субботу, 2 октября, погода несколько изменится. Ночью по юго-западу, днём местами по южной половине республики осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью от +2 до -3, местами -5,-10, днём +7,+12, при осадках 0,+5.

