В Бурятии сознательным сиротам будут выдавать жилищные сертификаты

Нововведение коснётся сирот старше 25 лет
В Бурятии сиротам, достигшим 25 лет, будут давать жилищный сертификат на покупку жилья как на вторичном, так и первичном рынке. Законопроект внесла прокуратура республики, накануне он одобрен на сессии Народного Хурала.
По сведениям прокуратуры, в Бурятии на учёте состоит свыше 4,5 тысяч сирот, у которых возникло право на обеспечение жилыми помещениями, из них старше 25 лет – около 1,5 тысяч человек.
- Вместе с тем, предусмотренные в течение последних лет бюджетом республики средства позволяют приобрести жилые помещения не более чем 10% нуждающихся. Своевременной реализации государственных полномочий по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и эффективности расходования бюджетных средств препятствует ситуация, которая сложилась на рынке недвижимости. Это ограниченное количество квартир и домов, отвечающих требованиям законодательства для предоставления указанной категории лиц, отсутствие в сельской местности свободного и качественного жилья, значительное число неисполненных судебных решений, налагающих обязанность по обеспечению жильём сирот, - отметила старший помощник прокурора Бурятии Аюна Петухова.
Законопроект устанавливает дополнительную меру соцподдержки.
- Так, разработанный прокуратурой республики законопроект устанавливает дополнительную меру социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилищного сертификата, подтверждающего социальную выплату, предоставляемую за счёт средств республиканского бюджета, на приобретение в собственность благоустроенного жилого помещения, - уточнила Аюна Петухова.
По мнению прокуратуры, это позволит увеличить на 15-20% обеспеченность сирот жильём.
- Предусмотренный проектом закона жилищный сертификат даёт право сиротам, достигшим 25 лет, имеющим достаточный уровень социализации и удовлетворительную адаптацию для реализации государственной гарантии, приобрести на первичном либо на вторичном рынке жилья у физических иди юридических лиц в собственность благоустроенное жилое помещение на территории республики, - заключила старший помощник прокурора Бурятии.
Законопроект приняли в двух чтениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», сироты уже давно просили власти Бурятии внедрить денежные сертификаты на жильё. В ноябре 2020 года они обратились с этой просьбой к Алексею Цыденову с площади Советов.
- Очередь - это бесполезно. Вот есть две очереди, одна обычная, которая просто ждёт порядка, другая – через суд. Как я по своему личному опыту знаю, друг тоже 15 лет пытается квартиру получить, идёт, например, 1800 до тебя очередь, а «судебники» двигают её в обратную сторону. Спустя полгода человек приходит, а он уже 2100. Где эти 300 человек, почему его назад двигают? Следственно, он идёт в суд и других людей обратно двигает. Это всё замкнутый круг, - рассказывал тогда общественник Александр Поняев.
Кроме того, сертификат даст большую свободу выбора. Сироты могут добавить маткапитал или взять ипотеку и купить жильё, которое хотят, а брать только то, что им дают. Тем более что ещё свежи в памяти многочисленные скандалы с непригодным для жизни жильём от государства.
Схему с жилищными сертификатами отменили ранее для защиты самих сирот, чтобы они не попадали в криминальные схемы и не лишались единственного жилья, рассказал недавно глава Бурятии Алексей Цыденов. Он пояснил, что выдавать денежные сертификаты будут только сиротам, которые «имеют работу и устойчиво стоят на ногах».
В Бурятии сознательным сиротам будут выдавать жилищные сертификаты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Цыренов Дандар Ринчинович внёс неоценимый вклад в развитие здравоохранения Курумканского района и Бурятии
За сутки больше человек заболело коронавирусом, чем выздоровело
Планируемый объём вакцины для раскладки составляет более 188 тысяч доз
После прокурорского вмешательства нарушения устранены
В столице Бурятии состоятся соревнования на призы Сергея Леонова
В этом году он посвящён спортсмену Виталию Хуторному
В отдельных районах ожидается холодный ветер
В соревнованиях примут участие спортсмены до 11, 13, 15 и 17 лет
Она разместилась под открытым небом
В ближайший месяц солнечное излучение может перебить телесигнал
Она нарисована знаменитым русским художником
В Чите прошли традиционные соревнования диаспор и общин
Посетителям лесничества советуют передвигаться группами
Победителей выявили в национальных и традиционных видах спорта в ходе учения «Селенга – 2021»
В честь юбилея прошли соревнования по борьбе и стрельбе из лука