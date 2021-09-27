В Бурятии ввели новые почётные звания

Несправедливость устранили в отношении спасателей и пожарных



В Бурятии появились почётные звания «Заслуженный работник пожарной охраны республики» и «Заслуженный спасатель республики». Законопроект был принят во втором, окончательном, чтении на нынешней сессии Народного Хурала. В первом чтении его приняли на предыдущей сессии.



- При подготовке проекта закона ко второму чтению комитетом проведён ряд рабочих совещаний, подготовлена таблица поправок с учётом всех предложений, замечаний. Справочно по таблице поправок: уточнён перечень специальностей работников пожарной охраны, спасателей аварийно-спасательных служб, установлены требования к стажу работы по специальности для лиц, представленных к присвоению почетных званий «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Бурятия», «Заслуженный спасатель Республики Бурятия». Определена дата вступления в силу закона – с 1 января 2022 года, - сообщила докладчик, депутат Хурада Оксана Бухольцева.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас в республике в гарнизоне пожарной охраны (Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Бурятии, Государственная противопожарная служба, ведомственная, частная и добровольная пожарная охрана) трудится свыше двух тысяч сотрудников.



В штате Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Территориального центра медицины катастроф Бурятии состоит 150 спасателей.



- Данные категории граждан оставлены без внимания республиканского законодательства о государственных наградах, - объясняется в документе.









