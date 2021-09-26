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В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования

В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования
Общество,  Фото:pixabay.com
Обвиняемый при отсутствии документов, предоставление которых является обязательным, выдал разрешение на строительство

Завершено расследование уголовного дела по обвинению главы одного из муниципальных образований Иркутской области. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Установлено, что обвиняемый, являясь главой муниципального образования, в полномочия которого входила выдача разрешения на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию, при отсутствии документов, предоставление которых является обязательным, а также без надлежащей проверки представленных документов и осмотра объекта капитального строительства, выдал индивидуальному предпринимателю разрешение на строительство животноводческой фермы и на ввод её в эксплуатацию.

- Строительство фактически не осуществлялось, а на земельном участке, предназначенном под ее строительство, уже располагалось ранее возведенное иным юридическим лицом здание свинофермы, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Выданные главой муниципального образования в нарушение установленного порядка разрешительные документы на строительство свинофермы были использованы предпринимателем для незаконного получения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы, чем причинён ущерб министерству сельского хозяйства области в сумме 7,9 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
суд

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