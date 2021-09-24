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Вышел клип на песню про бурятских лошадей

Вышел клип на песню про бурятских лошадей
Общество, 
Клип выпустила певица Елена Борохитова

Певица Елена Борохитова выпустила клип на песню на бурятском языке «Буряад моридой сууряан» (Эхо/ отголосок бурятских лошадей).

- Изящные и таинственные, преданные и надёжные, умные и добрые. И если человек — венец природы, то лошадь, безусловно, её шедевр. Они излучают тепло, энергию, имеют целый спектр чувств: радость, страх, любопытство. И, как человек, имеют свою индивидуальность. Ведь с древних времён конь — верный и незаменимый спутник человека, - говорится в описании к видео.


Музыкальный ролик получился красочным, в видео показаны табун лошадей, живописные природные пейзажи, Байкал и т.д.

Пользователям понравился новый клип артистки:
«Огненный клип! Молодцы!!! Отличная работа, браво»
«Понравилось в песне и клипе- всё!»
«Оооочень понравился клип, красочно, спасибо»
«Вы шикарны. Я посмотрела клип на ютубе - это просто очень красиво, этнично и по-бурятски. Просто взрыв мозга, у меня слёзы на глазах - настолько крутой клип и песня»
«Поздравляю с выходом мощного клипа! Песня шикарная, красивая, а как ты летишь по Байкалу на коне - это ващееее! Безусловно, однозначно очередной твой крутой хит».


клип музыканты лошади

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