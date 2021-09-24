Вышел клип на песню про бурятских лошадей

- Изящные и таинственные, преданные и надёжные, умные и добрые. И если человек — венец природы, то лошадь, безусловно, её шедевр. Они излучают тепло, энергию, имеют целый спектр чувств: радость, страх, любопытство. И, как человек, имеют свою индивидуальность. Ведь с древних времён конь — верный и незаменимый спутник человека, - говорится в описании к видео.







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Певица Елена Борохитова выпустила клип на песню на бурятском языке «Буряад моридой сууряан» (Эхо/ отголосок бурятских лошадей).Музыкальный ролик получился красочным, в видео показаны табун лошадей, живописные природные пейзажи, Байкал и т.д.Пользователям понравился новый клип артистки:«Огненный клип! Молодцы!!! Отличная работа, браво»«Понравилось в песне и клипе- всё!»«Оооочень понравился клип, красочно, спасибо»«Вы шикарны. Я посмотрела клип на ютубе - это просто очень красиво, этнично и по-бурятски. Просто взрыв мозга, у меня слёзы на глазах - настолько крутой клип и песня»«Поздравляю с выходом мощного клипа! Песня шикарная, красивая, а как ты летишь по Байкалу на коне - это ващееее! Безусловно, однозначно очередной твой крутой хит».