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Новым почётным гражданам Улан-Удэ вручили удостоверения

Новым почётным гражданам Улан-Удэ вручили удостоверения
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Звания получили два спортсмена и директор ЛВРЗ

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне список почётных граждан Улан-Удэ пополнили сразу три человека. Это Григорий Кожевников и Александр Цоктоев, которые ещё в 2009 году стали чемпионами Сурдолимпийских игр. Также звание почётного гражданина города получил директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.

Накануне, 23 сентября, мэр Игорь Шутенков вручил удостоверения и медали «Почётный гражданин Улан-Удэ». Произошло это на торжественной встрече, посвящённой 355-летию города.



Также состоялось вручение почётных знаков города Улан-Удэ.

За заслуги перед городом награды удостоены главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, председатель ТОС «Степной» Сергей Арефьев, заместитель директора по воспитательной работе средней гколы №8 Татьяна Хаптахаева, заместитель руководителя по вопросам социальной сферы администрации Октябрьского района Ирина Трунова, заместитель руководителя по социальной сфере администрации Железнодорожного района Надежда Баранкова, а также средняя школа № 46 (директор Елена Ринчиндоржиева), музей истории Улан-Удэнского ЛВРЗ (директор Елена Драгун), Молодёжный художественный театр (директор Артём Баскаков).

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее планировалось присвоение звания почётного гражданина Улан-Удэ главврачу республиканской инфекционной больницы Татьяне Сымбеловой. Был уже подготовлен проект решения о награждении. Однако Татьяна Сымбелова взяла самоотвод.

Звание почётного гражданина Улан-Удэ является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Почётный гражданин получает бесплатный проезд в муниципальном транспорте, единовременное вознаграждение в пять тысяч рублей и ряд льгот при достижении пенсионного возраста, вроде компенсации оплаты за ЖКХ.



почетные граждане Улан-Удэ

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