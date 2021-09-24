Новым почётным гражданам Улан-Удэ вручили удостоверения

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне список почётных граждан Улан-Удэ пополнили сразу три человека. Это Григорий Кожевников и Александр Цоктоев, которые ещё в 2009 году стали чемпионами Сурдолимпийских игр. Также звание почётного гражданина города получил директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.
Накануне, 23 сентября, мэр Игорь Шутенков вручил удостоверения и медали «Почётный гражданин Улан-Удэ». Произошло это на торжественной встрече, посвящённой 355-летию города.
Также состоялось вручение почётных знаков города Улан-Удэ.
За заслуги перед городом награды удостоены главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, председатель ТОС «Степной» Сергей Арефьев, заместитель директора по воспитательной работе средней гколы №8 Татьяна Хаптахаева, заместитель руководителя по вопросам социальной сферы администрации Октябрьского района Ирина Трунова, заместитель руководителя по социальной сфере администрации Железнодорожного района Надежда Баранкова, а также средняя школа № 46 (директор Елена Ринчиндоржиева), музей истории Улан-Удэнского ЛВРЗ (директор Елена Драгун), Молодёжный художественный театр (директор Артём Баскаков).
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее планировалось присвоение звания почётного гражданина Улан-Удэ главврачу республиканской инфекционной больницы Татьяне Сымбеловой. Был уже подготовлен проект решения о награждении. Однако Татьяна Сымбелова взяла самоотвод.
Звание почётного гражданина Улан-Удэ является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Почётный гражданин получает бесплатный проезд в муниципальном транспорте, единовременное вознаграждение в пять тысяч рублей и ряд льгот при достижении пенсионного возраста, вроде компенсации оплаты за ЖКХ.