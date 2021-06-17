Главврач «инфекционки» отказалась от звания почётного гражданина Улан-Удэ

Звание «Почётный гражданин Улан-Удэ» в этом году хотят присвоить сразу трём горожанам. Об этом говорится в проекте решения Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Звание хотят присвоить:
- директору Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО «Желдорреммаш» Сергею Заборских - за вклад в социально-экономическое развитие Улан-Удэ,
- спортсмену АУ РБ «Центр спортивной подготовки», заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе Александру Цоктоеву - за вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта,
- главному тренеру АНО «Спортивный клуб «Хобой», заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе Григорию Кожевникову - за вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта.
Решение будет приниматься на ближайшей сессии горсовета депутатов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее планировалось присвоение звания почётного гражданина Улан-Удэ главврачу республиканской инфекционной больницы Татьяне Сымбеловой. Был подготовлен проект решения о награждении. Сама Татьяна Сымбелова, узнав об этом, просила мэра Улан-Удэ и горсовет депутатов не за себя, а за свой коллектив. Она попросила наградить за самоотверженный труд коллектив больницы почётным знаком. В итоге этом году, как видим, в окончательном списке представленных к званию почётного гражданина Улан-Удэ Татьяны Сымбеловой не оказалось.
- Татьяна Сымбелова взяла самоотвод. Поэтому администрация представила другие кандидатуры, - пояснили «Байкал-Dailу» в пресс-службе горсовета депутатов.
Присвоение звания «Почётный гражданин Улан-Удэ» приурочивается к празднованию Дня города Улан-Удэ. Это звание присваивается только раз в год и не более чем одному гражданину. Исключение может сделано только для спортсменов, завоевавших медали Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также руководителей зарубежных городов-побратимов.
Александр Цоктоев и Григорий Кожевников как раз являются чемпионами Сурдлимпийских игр-2009 по вольной борьбе среди глухих.
В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали. В 2019 году для присвоения звания был выбран директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после получения звания почётного гражданина он ушёл из жизни.
В 2018 году список почётных граждан Улан-Удэ пополнил бывший мэр Виктор Кукшинов.
В 2017 году звание получил директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев.