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Главврач «инфекционки» отказалась от звания почётного гражданина Улан-Удэ

Главврач «инфекционки» отказалась от звания почётного гражданина Улан-Удэ
Власть,  Фото:страница Татьяны Сымбеловой
Почётными гражданами Улан-Удэ в этом году станут сразу три человека, но в их числе нет Татьяны Сымбеловой

Звание «Почётный гражданин Улан-Удэ» в этом году хотят присвоить сразу трём горожанам. Об этом говорится в проекте решения Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Звание хотят присвоить:

- директору Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО «Желдорреммаш» Сергею Заборских - за вклад в социально-экономическое развитие Улан-Удэ,

- спортсмену АУ РБ «Центр спортивной подготовки», заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе Александру Цоктоеву - за вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта,

- главному тренеру АНО «Спортивный клуб «Хобой», заслуженному мастеру спорта России по вольной борьбе Григорию Кожевникову - за вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта.

Решение будет приниматься на ближайшей сессии горсовета депутатов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее планировалось присвоение звания почётного гражданина Улан-Удэ главврачу республиканской инфекционной больницы Татьяне Сымбеловой. Был подготовлен проект решения о награждении. Сама Татьяна Сымбелова, узнав об этом, просила мэра Улан-Удэ и горсовет депутатов не за себя, а за свой коллектив. Она попросила наградить за самоотверженный труд коллектив больницы почётным знаком. В итоге этом году, как видим, в окончательном списке представленных к званию почётного гражданина Улан-Удэ Татьяны Сымбеловой не оказалось.

- Татьяна Сымбелова взяла самоотвод. Поэтому администрация представила другие кандидатуры, - пояснили «Байкал-Dailу» в пресс-службе горсовета депутатов. 

Присвоение звания «Почётный гражданин Улан-Удэ» приурочивается к празднованию Дня города Улан-Удэ. Это звание присваивается только раз в год и не более чем одному гражданину. Исключение может сделано только для спортсменов, завоевавших медали Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также руководителей зарубежных городов-побратимов.

Александр Цоктоев и Григорий Кожевников как раз являются чемпионами Сурдлимпийских игр-2009 по вольной борьбе среди глухих.

В 2020 году звание почётного гражданина Улан-Удэ не вручали. В 2019 году для присвоения звания был выбран директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Спустя короткое время после получения звания почётного гражданина он ушёл из жизни.

В 2018 году список почётных граждан Улан-Удэ пополнил бывший мэр Виктор Кукшинов.

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