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Дыры в велодорожке обеспокоили улан-удэнцев

Дыры в велодорожке обеспокоили улан-удэнцев
Общество,  Фото:anonim03_uu
Велосипедисты жалуются на то, что падают из-за отверстий в асфальте

Жители Улан-Удэ обеспокоились квадратными отверстиями на новенькой велодорожке на Верхней Берёзовке. Местная жительница рассказала, что едва не получила травму, катаясь здесь на велосипеде и попав в эти ямы. На это горожанка пожаловалась в паблике anonim03_uu.

- Не дайте оставить в таком состоянии. Во многих местах не доделывают. Вечером проехалась и дважды упала, - написала женщина.

На фотографии, прикреплённой к посту, видно, что в асфальте возле остановки общественного транспорта проделаны четыре аккуратных отверстия. Каждое из них находится друг напротив друга, если линией их соединить между собой, то получится прямоугольник.

В комментариях подписчики принялись писать осуждающие комментарии: «Безобразие творится в той стороне. Разметок нет. Машины летят как сумасшедшие, не останавливаются, пешеходов не пропускают. Камер нет», «Выборы закончились», «Поезд ушёл, теперь не вернётся», «Обещанные столбы-ограждения так и не поставили. Машины заезжают на дорожки, паркуются».

В комитете по строительству «Байкал-Daily» пояснили, что это технологические отверстия, сделанные с целью переноса автобусного павильона и дальнейшего его бетонирования.

- Работы ещё не завершены, ремонт будет закончен до 1 октября, - отметили в комитете по строительству.

Как сообщал «Байкал-Daily», на Верхней Берёзовке в этом году построили первую в городе велодорожку. Здесь идёт ремонт дороги протяжённостью 5,6 км – от рынка «Тумэр Морин» до поворота на Центр восточной медицины. Велодорожка протянется по всей ширине новой дороги.

В августе стало известно, что автомобилисты используют велодорожку как парковку для машин. После этого в мэрии пообещали установить специальные дорожные знаки, барьеры и нанести соответствующую дорожную разметку.

К слову, ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил продлить велодорожку.

- В ходе рабочего выезда возникла идея – расширить тротуар, который идёт от рынка «Тумэр морин» в сторону центра по улице Николая Петрова и также сделать велодорожку. Получится, что велодорожка будет идти от Верхней Берёзовки по Железнодорожному району практически до центра города. Считаю, что инфраструктуру велодвижения надо развивать и у нас должно получиться, - заявил тогда мэр.
велодорожка

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