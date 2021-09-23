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Возле самой большой школы Улан-Удэ появится светофор

Возле самой большой школы Улан-Удэ появится светофор
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Светофоры на остановках «ВАИ» и «АЗС» совместят в один комплекс

На Левом берегу по улице Автотранспортная в Улан-Удэ завершается строительство новой школы на 1275 мест. Она будет самой большой школой не только в городе, но и в республике.

При открытии школы значительно увеличится количество автомобилей родителей с детьми, поэтому здесь заблаговременно будут установлены новые светофоры, сообщает МБУ «Горсвет».

Светофоры на остановках «ВАИ» и «АЗС» по улице Дорожная совместят в один светофорный комплекс с учётом подъезда к новой школе. В настоящее время МБУ «Горсвет» установило четыре Г-образные опоры новых светофоров.

В эксплуатацию светофор будет введён до 1 октября этого года. Новый объект будет сразу же дополнительно оборудован «лежачим» светофором и дублирующей подсветкой на опорах для привлечения внимания водителей.

Сейчас в Улан-Удэ функционируют 133 светофорных объекта. В том числе 46 сигнальных односекционных светофоров типа Т.7. Все светофоры являются светодиодными, и, соответственно, очень долговечными и экономичными.
светофоры школа

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