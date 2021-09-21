Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» высадили сосны





























Победительницы и финалистки конкурса «Миссис Бурятия» присоединились к акции «Сохраним лес вместе».- Это всероссийская акция по восстановлению леса, которая уже традиционно проходит в мае и сентябре каждый год в различных лесничествах нашей республики. Очень приятно и ответственно вновь оказаться на таком мероприятии, я совместно с победительницами и финалистками конкурса «Миссис Бурятия» уже в четвёртый раз принимаю активное участие в акции, – рассказала «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.В этом году 16 сентября красавицы приняли участие в посадке деревьев в Заиграевском лесхозе.- Каждый участник акции посадил минимум 300 молодых саженцев сосны. Нашими женскими усилиями были посажены более 3500 молодых сосен. В этот раз мы высадили саженцы, выращенные по новым технологиям, тепличным способом, им было всего по 3 месяца, хотя до этого высаживали саженцы двух- и трёхлетние. Будем верить, что приживаемость саженцев будет максимальная, и уже через 10 лет на огромном пустыре, от выгоревшего леса, вырастет молодой сильный сосновый лес, - поделилась Наталия Быкова.Победительницы и финалистки конкурса красоты отмечают, что, помогая восстанавливать лес, они тем самым вкладывают в будущее детей.- Человек внёс слишком много своих правил в окружающий мир, не все из них принимает Мать Земля, но очень хочется верить, что люди не будут жить одномоментно, а будут думать о том, что останется детям, внукам, в каком мире они будут расти, и каким воздухом будут дышать. Совершая поступки против природы сегодня, надо понимать, что она «ответит» за них нам завтра. Всё в наших руках, сохранить и приумножить, либо разрушить и уничтожить, выбор всегда остаётся за каждым из нас. Мы, победительницы и финалистки конкурса «Миссис Бурятия», выбираем первое, и своими женскими силами делаем всё, что можем, чтобы сохранить наш мир для наших детей и внуков, здоровым, красивым и энергетически сильным, – заключила Наталия Быкова.