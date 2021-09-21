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В Баргузинском районе Бурятии прошёл фестиваль толерантности

В Баргузинском районе Бурятии прошёл фестиваль толерантности
Общество,  Фото:Баргузинская МЦБ
Участниками мероприятия стали воспитанники соццентра и члены общества инвалидов

В Баргузинском районе Бурятии прошёл фестиваль библиотечных инициатив «Искусство жить в мире». Он состоялся в рамках реализации совместной программы «Подросток и библиотека: профилактика противоправного поведения и формирование правовой культуры» Баргузинской межпоселенческой библиотеки и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный».

Темой фестиваля была выбрана толерантность. Участниками мероприятия стали воспитанники и педагоги центра, а также члены общества инвалидов села Баргузин.

Вначале состоялся разговор о том, что такое толерантность, был показан видеоролик. Затем речь пошла о толерантном отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья и о деятельности общества инвалидов.

С большим интересом юные участники фестиваля проявили себя в тренингах и играх: «Шкатулка откровений», «Разговор через стекло», «А я считаю» и других. Задачей тренингов стало выявление личностных качеств воспитанников центра.

Мероприятие украсила выставка рисунков и сочинений юных участников, посвящённая толерантности. В завершении воспитанники центра вручили членам общества инвалидов памятные подарки, изготовленные своими руками.

По итогам фестиваля все участники награждены призами, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ. 
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